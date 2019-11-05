沙灘發現粉橘色詭異「人腦」　表面黏滑又硬...她一碰瞬間麻痺

▲女子意外發現詭異海洋生物。（圖／翻攝自Facebook／Field Naturalists of Tasmania）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子近來和母親在塔斯馬尼亞（Tasmania）沙灘散步時，意外發現一個看起來像「人腦」的詭異生物，該生物摸起來又黏又硬，手還會有麻痺的感覺，她好奇將照片分享至臉書上，希望能有人能幫忙解答這個奇異生物的真相。

女子威廉姆斯（Raquel Williams）在臉書社團Field Naturalists of Tasmania上發文，照片中可看到，沙灘上出現了一個粉橘色詭異肉球，表面上有許多環狀紋路，看起來十分像人腦，她表示，「有人可以告訴我這到底是什麼嗎？我和我母親一直在網路上看到牠們，當我觸摸牠時，手有麻痺的感覺，我的母親用腳碰也很麻，表面雖然黏黏的，但是很硬，牠是一種什麼樣的海洋生物呢？」

詭異生物在網路上立即吸引許多討論，有網友開玩笑表示，「牠看起來很像大腦，應該是被某人不小心弄丟了吧」、「某個政客正在找他的腦袋」，不過威廉姆斯認真回覆，這不可能是人腦，因為他們沙灘上看到不只一個。

塔斯馬尼亞博物館及藝術館（Tasmanian Museum and Art Gallery）館長格羅夫（Simon Grove）解答，這個生物其實是群體海鞘（Colonial sea squirt），也就是大家所認知的海鞘(Ascidian)，可能分布十分廣泛，但不是當地原生的史氏菊海鞘（Botryllus schlosseri）」。據了解，此生物雖然在澳洲並不常見，但被認為是會影響、破壞當地海洋生態的有害物種。

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