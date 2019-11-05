Fed加大寬鬆力道　台新投信：美國優高收漲聲響

▲ 從歷史經驗看，Fed實施QE時期，美銀美林優先擔保高收益債指數出現大漲行情。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國聯準會（Fed）持續加大貨幣寬鬆力道，除了於10月底進行今年第三次降息外，也擴大資產負債表，預計從10月中旬至11月中旬開始，初始以每月約600億美元價格購進短期國債，該計畫至少持續到明年第二季，新一輪輕量版QE正式啟動。

台新投信基金經理人尹晟龢指出，從歷史經驗來看，Fed實施QE時期，美銀美林優先擔保高收益債指數皆出現大漲行情，目前布局美國優先擔保高收益債是絕佳時機。

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據Bloomberg統計，在2009年3月至2014年10月期間，Fed共進行三次QE，美銀美林優先擔保高收益債指數皆出現大漲行情。以2009/3~2010/3為例，美銀美林優先擔保高收益債指數累計總報酬高達47%以上；在2010/11~2011/6期間，美銀美林優先擔保高收益債指數累計總報酬逾8%；在2012/9~2014/10期間，美銀美林優先擔保高收益債指數累計總報酬亦達17%以上。

尹晟龢指出，Fed如市場預期於10月利率決策會議宣佈進一步降息1碼，由於美國經濟依然穩健，儘管部份企業受到中美貿易戰的不確定性而減少資本支出，但健康的勞動市場仍是薪資與消費增長的最大後盾，額外0.25%的降息有助對抗不確定性並維持經濟成長。

尹晟龢預期，Fed降息只是開始並非結束，更多的貨幣寬鬆政策可望持續進行，建議投資人可將低波動高收益的優先擔保高收益債納入長期核心資產配置。