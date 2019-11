打戰爭遊戲「死的是自己」！19歲新鮮人宿舍離奇亡　惡臭狂飄陳屍至少2周

▲ 校方及宿舍管理營運商Campus Living Villages(CLV)主導的相關調查正在進行當中。(示意圖/PAKUTASO)

記者詹雅婷/綜合報導

紐西蘭坎特伯雷大學(University of Canterbury)19歲學生潘德羅斯(Mason Drake Pendrous)9月23日被發現陳屍學校宿舍。驗屍人員今(5)日舉辦聽證會,證實他的遺體被發現之前,就已經喪命2至4周,推測死亡時間可能落在8月26日至9月10日,死亡原因迄今尚未釐清,仍處於調查階段。據了解,他生前最後一次與人交談是在8月24日,當時正在和老朋友玩線上戰爭遊戲。

紐西蘭先驅報報導,潘德羅斯9月23日當地晚間10時50分左右被工作人員發現陳屍房間內,外傳是因為有其他學生聞到異味,才讓整起事件曝光,相關人員則是透過遺體指紋、DNA及牙齒紀錄來確認死者身分。紀錄顯示,他最後一次被目擊進出宿舍的時間點是在8月12日晚上,當時有留下使用校園磁卡的紀錄,但接下來的2周都沒有人看到他的身影。

