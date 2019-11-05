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謝金河：台日與美國轉為夥伴關係　台灣進入歷史轉折30年大運上　

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▲▼ 謝金河 財訊雙週刊社長,2019投資臺北產業論壇 。（圖／記者周書羽攝）

▲財信傳媒董事長謝金河，以「歷史又來到重要轉折！」為題，在臉書發文（圖／資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河，今天在臉書發文談到去年起，美中貿易戰開打，大家如果仔細研讀美國副總統彭斯及美國國務卿蓬佩奧的談話內容，即可意識到美國和中國已從夥伴關係轉變為敵對關係，台灣和日本則轉變為夥伴關係，又進入歷史巨大轉折時刻，這個大轉折的週期大約30年，台灣正在轉折的大運上，可惜大多數人看不出來。

謝金河首先回顧起歷史，提到1960年6月18日艾森豪總統來台訪問，蔣介石迎接，這是台灣很重要的轉捩點。當年為了迎接艾森豪，我們開了兩條很壯觀的馬路，就是今天的敦化南北路及仁愛路。回顧歷史，艾森豪來台其實就代表美國用實際行動挺台灣，這是1958年金門823砲戰後，台灣情勢轉穩的一個重要元素；但這也與美國亞太戰略布局有關，因為從這一刻起，台灣和日本成為美國在亞太最重要戰略夥伴關係。

請繼續往下閱讀...

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美中貿易戰牽動國際經濟局勢的重新整合，台美關係升溫。（圖／路透社）

謝金河說，艾森豪當年6月18日來台訪問，21日抵達東京，這一年日本在岸信介政府主導下通過美日安保條約，但日本國內意見紛歧，在艾森豪訪日前夕，國會大厦前掀起數萬人上街抗爭，這也導致岸信介內閣垮台。而美日安保條約之前，岸信介在1957年親訪台灣，與蔣介石簽署反共恊議，台日關係好轉，為美日安保條約奠定基礎，這是台日正式成為美國夥伴關係的起點，艾森豪的亞洲行，到訪台灣和日本，正式揭開台灣和日本成為美國夥伴關係的序幕。

謝金河表示，美國後來排除萬難，安排日本加入GATT，日本在戰後重建，韓戰及越戰加持下，經濟快速崛起；到了80年代，日本第一高唱入雲，日本慢慢從與美國的夥伴關係變成敵對關係。雷根時代，蘇聯與美國冷戰，美國在尼克森，季辛吉舖路下，中國成為美國的幫手，於是從80年代起，中國成為美國的夥伴關係；美國努力拉抬中國經濟，2001年美國拉中國加入WTO，從此中國踩著全球化大步，搖身變成經濟大國。

謝金河認為，這個重大轉折導致日本深陷泡沫經濟泥沼，進入失落的30年。而台灣也加速邊緣化，台灣的人流、物流、金流全速往中國流，這是台灣經濟「鬼混」的最大源頭。

如今，美中貿易戰越演越烈；謝金河在文末指出，這又進入歷史巨大轉折時刻，這個歷史大轉折的週期大約30年，台灣正在轉折的大運上，可惜大多數人看不出來。今年美國採購台灣芭樂，國務院要求500大企業加碼台灣投資，「這只是剛剛開始而已！」

謝金河：台積電表現太出色「已成護國神山」　台灣經濟漸入佳境！

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