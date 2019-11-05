加州水壩若坍塌「淹沒30萬居民」　侵襲4大社區…風險評估低→高

▲圖為加州奧羅維爾水壩（Oroville Dam）溢洪道曾於2017年損壞。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國陸軍工兵部隊（USACE）近期宣布，如果加州莫哈維河（Mojave River）水壩運作出現問題，位在下游的社區或許會被淹沒，屆時超過31.萬名居民可能都會遭遇危險；目前針對這座水壩的風險評估，已從低緊迫性改為高度緊迫性。

CNN報導，美國陸軍工兵部隊聲明指出，如果莫哈維河大壩坍塌，底下社區如蘋果谷（Apple Valley）、維克多維爾（Victorville）、希斯皮里亞（Hesperia）與巴斯托（Barstow）都可能被洪水侵襲。而根據美國普查局數據，超過31.萬名居民分別住在這4個社區。

莫哈維河水壩建於1971年，位於聖貝納迪諾山脈（San Bernardino Mountains）北側。來到大壩西南邊，山的另一處可見居民正在逃離野火的肆虐。

一項評估顯示，大壩可能會因為水流過頂部而坍塌，在面對極端洪水事件時，水量可能使得大壩無法承載，導致進一步潰堤。洪水甚至可能影響到距離大壩下游起碼140英里的貝克鎮（Baker）。

然而，美國陸軍工兵部隊洛杉磯地區指揮官巴塔（Aaron Barta）表示，不太可能發生如此大規模的風暴，「這場風暴不太有機會發生，但它確實有機率，我們必須準備好。」

有關單位表示正與地方政府合作，幫助提升洪水的危機意識與緊急準備，以便讓任何可能受到影響的居民，都能獲得足夠工具來應對情況。