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川普彈劾證詞首曝光！　前駐烏大使慘被威脅抹黑逼退：不安感迄今未消失

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▲▼ 前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）。（圖／達志影像／美聯社）

▲面對川普電話中的威脅，約瓦諾維奇向國會表示，她感到相當不安。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普「電話門」彈劾調查證詞紀錄4日首度曝光，根據2名外交官的說法，國務院被川普拿來當作推進政治目的的工具，警告這將為國家利益帶來傷害。此外，前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇也直言，在得知川普7月與烏克蘭總統澤倫斯基通話影射評論她時，除了感到相當震驚，也覺得被威脅。

綜合BBC、CNN等外媒報導，眾議院情報、外交、監督委員會4日公布第一波閉門證詞，前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）與國務卿龐培歐前助手麥金利（Michael McKinley）的說法率先曝光。根據2人的說法，當川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）考量利益受損趕走約瓦諾維奇的時候，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及其他國務院人員全都保持沉默。

▲▼國務卿龐培歐前助手麥金利（Michael McKinley） 。（圖／路透）

▲ 國務卿龐培歐前助手麥金利（Michael McKinley） 。（圖／路透）

麥金利表示，他曾三度向蓬佩奧提出發表聲明支持約瓦諾維奇的想法，但卻始終沒有得到實質回應，而約瓦諾維奇的去職與利用大使職權「推進國內政治目的」是他上個月離職的兩大關鍵因素。約瓦諾維奇也說，她曾經敦促國務院站出來為她辯護，幫她面對朱利安尼等人的攻擊，但這個請求卻沒有下文，因為所屬部門深怕川普會有後續動作，甚至使用推特發文反對等等。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國大會期間會面。（圖／路透）

▲ 川普與烏克蘭總統澤倫斯基7月25日曾通話。（圖／路透）

7月25日，川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話時，除了要求烏克蘭對民主黨政敵拜登（Joe Biden）兒子進行調查，也以「壞消息」（bad news）來形容約瓦諾維奇，並脫口「她接下來會歷經一些事情」等具暗示性的語句，威脅意味濃厚。

「我不知道那是什麼意思」，約瓦諾維奇表示，她對川普的言論感到相當震驚，且感受到威脅，「我非常不安，到現在還是一樣。」此外，在她向美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）尋求協助的同時，得到「在推特稱讚總統」、「要麼就做大事，要麼就回家洗洗睡（go big or go home）」的回答，但這些著實讓她無法接受。

▲ 美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）。（圖／達志影像／美聯社）

根據約瓦諾維奇的說法，在烏克蘭議題上，朱利安尼實際上是檯面下的外交政策執行者，早在2018年底就開始攻擊詆毀她，散布有關她的不實謠言。

事實上，能說一口流利俄語的約瓦諾維奇是名備受尊敬且幹練的外交官，原定今年7月就會離職，但卻在5月提前離開工作崗位。她表示，她曾收到來自烏克蘭司法部長的警告，「（對方說）我真的必須要小心。」此外，她4月也曾接到上司的電話，強調她必須即刻返回美國，「對方說，這是為了我的安全…大家都很擔心我。」

眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）表示，本周將會有更多證詞曝光，包括前烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）及美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）。

►美駐烏克蘭前大使5月丟官「疑查貪被撤換」　震撼國際外交圈
►被吹哨人點名！美駐烏克蘭特使辭職　傳曾安排川普律師見烏國官員
►「電話門」吹哨者是CIA幹員　彭博：川普下令大砍國安會人員

▼ 負責彈劾調查的委員會本周將會公布更多證詞，民主黨人預計在本月舉行聽證會。圖為前美國駐烏克蘭特別代表沃克（Kurt Volker）。（圖／路透）

▲▼美國駐烏克蘭特別代表沃克（Kurt Volker）。（圖／路透）

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