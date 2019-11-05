惠普總裁：中國科技落後美國　需要西方指導才能強大

▲美國電腦公司惠普。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

美國電腦公司惠普（Hewlett-Packard Company，簡稱HP）總裁安東尼（Antonio Neri）本月1日接受《財富》雜誌訪問時表示，中國的科技還是落後於美國，要有西方的指導才能變得更厲害，如果中國的科技想要領先全球或威脅美國的話，還有一大段很長的路要走。

根據《財富》報導，提到中國企業是否會對惠普的電腦和伺服器造成威脅時，安東尼直言，「我們非常肯定中國對科技的追求和自立成長，但事實上，中國仍然需要西方去指導，才能變得更厲害。」

▲美國惠普總裁Antonio Neri。（圖／美聯社）

另外，安東尼也表示，中國的科技企業只知道要打價格戰和推動商業化，但在生產製造外卻沒有太多的創新研發，「和製造業相比，每天有多少創新在發生？我認為中國的科技永遠會落後我們大約一到二代的技術。」

外界表示，安東尼有這些看法，可能是因為中國的科技和人工智慧，正和西方的領導權力相互矛盾。不過也有一些專家表示，他們同意安東尼的看法，因為在人工智慧的科技方面，中國確實不可能領先。

華為創始人任正飛在4日則說，「外部的打壓推動了我們內部的改革，如果不能改革一個公司研發管理者階層的能力退化，那我們就會成為下一個惠普。」

據悉，惠普在今年10月宣布，未來3年內將以直接解雇和提前退休為由，裁員7000到9000人，以惠普全球總員工數來看，裁員比例為16%，若計畫實行成功每年將節省10億美元。