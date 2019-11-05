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手機存200部兒童性虐片！日男遊澳慘在機場被捕　最高關10年

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▲▼日男手機存性虐待影片被澳周邊境管理局逮捕。（圖／翻攝自ABF網站）

▲ ABF執法人員要求檢查男子手機。（圖／翻攝自ABF網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名30歲男性遊客2日晚間自東京搭機飛抵澳洲珀斯機場（Perth Airport），被發現手機中存有大量違法影片。當時澳洲邊境執法局（ABF）人員選定檢查男子隨身行李，在他的手機裡發現超過200部與兒童性虐待及兒童性剝削有關的影片及圖片，馬上將他逮捕並起訴。

根據ABF，男子手機中違法文件相當多，目前調查人員僅審查完一小部分。未來幾周內，他手機裡一個應用程式中的其他300部影片將經過數位鑑識。ABF逮捕他後沒收手機並取消他的簽證，指控他觸犯《海關法》中禁止進口虐待兒童貨品的法規，最高可能被判10年徒刑及52.5萬澳幣（約新台幣1100萬）罰款。男子3日在珀斯地方法院出庭，29日將再次出庭。

這起事件發生後，ABF澳洲西部地區指揮官歐唐諾（Rod O 'Donnell）警告所有旅客，根據澳洲法律，持有令人髮指的兒童性剝削相關物品是非常嚴重的，「解決兒童性剝削問題是ABF的優先課題，以保護邊界不受可能的威脅影響。」根據海關法案，ABF執法人員有權搜查國際旅客手機及電子設備的權力，且每天都在全國各地機場行使這項權力。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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