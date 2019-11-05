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英下議院現任副議長霍伊爾當選新議長　接替貝爾考「誓言保持中立」

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▲▼新任英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）。（圖／路透）

▲ 霍伊爾將於當地時間5日上任。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國下議院4日選出工黨籍議員霍伊爾（Lindsay Hoyle）擔任新任議長，接替上月底卸任的前任議長貝爾考（John Bercow）。脫歐議題使英國議會內部分裂、激烈爭辯不斷，而現年62歲的霍伊爾是唯一拒絕透露在2016年歐盟公投中如何投票的議長候選人，誓言為下議院帶來平靜。

議長負責監督議會辯論、決定由誰發言，歷史上都態度低調且政治中立。霍伊爾已經擔任下議院議員長達22年，2010年起擔任副議長，4日在最後一輪投票中以325票對213票擊敗同黨議員布萊恩特（Chris Bryant），按照傳統，被其他議員「強行拉到」議長席位上。依照規定，他將與所屬政黨斷絕一切關係，保持中立。

霍伊爾在投票結束後向下議院承諾，「這個議會將改變，但會變得更好。」他希望使下議院再度成為受人尊敬的議院，「不僅在這裡，在全世界都是。我們必須確保將污點抹去。」他5日上任1天後，議會就會在隔天因12月12日的大選提前解散。大選過後，他會重新回到議長席位。

霍伊爾曾經承諾，當上議長後將以「幽默且平靜的語言」來表達，而非採取前任議長在議員及政府部門部長過度喧嘩時的生硬語氣。他在投票前也表示，將鼓勵所有議員開口發言，不僅是那些資歷豐富的人，「在下議院發言時，我們都是平等的。」

前任下議院議長貝爾考在10月31日卸任，結束他長達10年的任期。他是一名態度積極的議長，卻也導致議會嚴重分歧。一派人認為他是後座議員的盟友，一派人則批評他默許反對派控制下議院事務。圍繞脫歐問題的僵局也讓貝爾考一砲而紅，因為他經常在議會爭論不休時以獨特的語氣大吼「Order！」（秩序！）。

►一句「守秩序！」爆紅…10年狂吼1.4萬次　英下院議長貝爾考卸任

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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