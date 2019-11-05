巴格達迪65歲親姐被補！　土耳其逮他家人「挖IS內部情報」

▲ 巴格達迪的姐姐阿瓦德。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

極端組織伊斯蘭國（IS）上月31日透過旗下的阿馬克新聞社（Amaq）證實，首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已經死亡。《路透社》5日援引土耳其一名高級官員說法報導，土耳其4日在敘利亞北部城市阿扎茲逮捕巴格達迪的親姐姐阿瓦德（Rasmiya Awad），也拘留她的丈夫和兒媳進行審問。

土國官員說明，65歲的阿瓦德在阿扎茲附近的一場突襲中被逮，當時身邊有5個孩子，「我們希望從巴格達迪的姐姐身上取得有關IS內部運作的大量情報。」阿扎茲是敘利亞邊境附近一個由土耳其控制的城鎮，但有關阿瓦德的資訊很少，《路透社》無法立即確認被捕的人是否就是她。

▲ 巴格達迪生前相當注意安全問題。（圖／路透）

《紐約時報》報導，自2014年宣布建立哈里發國以來，巴格達迪高度重視安全問題。曾被他當作性奴的女性及他手下幾名在伊拉克被捕的助手透露，巴格達迪只信任自己的家人和親密的朋友。伊拉克情報及反恐部門負責人巴斯里（Abu Ali al-Basri）去年也曾暗示，巴格達迪嚴重依賴直系親屬，包括他的兄弟和姐妹的丈夫。巴格達迪共有5名手足，但不清楚其中有多少人在世。

全球安全研究組織The Soufan Center高級研究員克拉克（Colin P. Clarke）警告，不能指望從阿瓦德身上挖出太多資訊，但仍可能有其價值，「有鑑於她長期待在巴格達迪身邊，這可能意義重大，不僅可以幫助拼湊他的生活、歷史事實，還可以了解IS內部結構，或對該組織決策有一些了解。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。