川普「擱置暖化問題」法國遺憾　轉與習近平加強合作救地球

▲法國總統馬克宏在上海出席大型進口博覽會，與中國國家主席習近平會面。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日宣布，正式啟動退出巴黎氣候協定的程序。目前法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正在上海參加大型進口博覽會，針對這個消息，總統辦公室一名匿名官員則表示，對於美方的舉動感到遺憾，這只會讓法中在氣候變遷、生物多樣性方面加強合作。

《路透社》報導，法國總統辦公室一名官員5日表示，馬克宏與中國國家主席習近平將簽署一項協議，內容包含巴黎氣候協定中「不可改變」的部分。此前，美國總統川普政府4日表示已向聯合國（United Nations）提交文件，促使美方正式退出巴黎協定，在為期1年的程序中，這是第一個正式步驟。

馬克宏正在中國進行國是訪問，法國總統辦公室官員告訴記者，對於美方的舉措感到遺憾，此舉只會讓法中更加靠近，「明日將簽署的文本，包含巴黎協定中不可逆轉的內容。」馬克宏與習近平6日將於北京舉行正式會晤。

▲法國總統馬克宏表示會加強與中國合作。（圖／路透）

回到今年G20峰會，中法當時承諾會對氣候變遷議題做出進一步奉獻，使其超越當前的努力，藉此反映出他們最大可能的抱負。而中國作為《巴黎協定》簽署國，旨在承諾排放量會於約2030年前達到巔峰，另外，2030年時限以前，也會把總能源結構中的非化石燃料比例從15％提高到20％。

《巴黎協定》於2015年通過，內容旨在鼓勵成員國共同努力，遏阻全球暖化問題。美國是首個表示退出該協議的國家，但包括土耳其等的10個國家也都暫停批准該協定。

CNN報導，川普過去大力批評《巴黎協定》，聲稱這些內容是在懲罰美國勞工，卻讓外國變得富裕。然而，世界銀行集團國際金融公司2016年報告發現，該協定的目標到了2030年將替發展中的市場帶來龐大投資機會。批評人士認為，隨著美國退出，其他主要的競爭對手正試圖躋身其中。

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