他合法移民美國19年「臉遭潑酸二度燒傷」　白男：滾回你的國家

▲維拉茲遇襲。（圖／翻攝自gofundme）



記者丁維瑀／綜合報導

美國威州密爾瓦基（Milwaukee）男子維拉茲（Mahud Villalaz）來自南美洲國家秘魯，他在美國居住19年，早已成為正式公民，但日前他與另一名男子發生爭執，對方卻朝他的臉潑酸造成二度燒傷，還要他「滾回自己的國家」。當地市長形容這起事件很顯然為仇恨犯罪。

CNN報導，密爾瓦基警方表示已逮捕一名61歲男子，他涉嫌攻擊維拉茲，造成對方二度燒傷。事件發生在1日晚間，當時維拉茲與男子因為停車方式陷入糾紛，嫌犯接著罵他是非法移民，要他離開美國後還朝他臉龐潑酸。

「我認為我是仇恨犯罪的受害者。」據了解，42歲的維拉茲本身從事焊接工作，在美國生活19年的他是合法公民。事發過後，他向老婆與2名年幼的孩子說明情況，家人很難理解為何嫌犯可以做出這種攻擊行為。

《衛報》報導，監視器畫面可見，一名白人男子指著維拉茲，隨後潑酸。維拉茲遭遇攻擊後送醫治療，他接受採訪時回憶，男子問他為何「入侵美國」，「這種感覺像在燃燒，我想替自己發聲，但我無法，沒辦法睜開雙眼。」

非營利組織「前進拉丁裔」（Forward Latino）總裁莫林（Darryl Morin）表示，他正幫助維拉茲一家人回應媒體、處理事件，目前受害者精神狀況其實頗佳，沒有因此跌落谷底。

His attacker said “You came here to invade,” but Mahud Villalaz explained he was already an American citizen. The man splashed acid on Villalaz's face anyway https://t.co/RnpO1g6FcA — John Ismay (@johnismay) November 4, 2019

密爾瓦基市長巴瑞特（Tom Barrett）4日形容這起事件為仇恨犯罪，僅僅因為某個人是拉丁裔美國人就針對他，是完全錯誤的行為。他認為，總統川普對移民的評論有其責任，「我擔心的是，越來越多人以為由於總統這麼說，這就是可以的，這不可以，它很可怕。」、「總統每天都在講，所以人們自覺有權可以針對拉丁裔美國人，這不對」。