美國正式通知聯合國：啟動退出巴黎協定程序

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日在聲明稿中宣布，美國將退出巴黎氣候協定。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普自2016當選以來，不斷揚言要帶國家退出巴黎氣候協定；白宮周一（4日）宣布，正式啟動退出程序。

根據美國CBS報導，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日發布新聞聲明稿，「今天，美國啟動正式退出巴黎協定的程序」；他在聲明中指出，巴黎氣候協定帶給美國許多工人、企業和納稅人「不公平的經濟重擔」。退出程序約需耗時1年，若正式退出協定，時間會在美國2020總統大選之後。

歐巴馬政府時期，美國與中國就控制氣候汙染進行最後協議，並在2016年11月4日簽訂巴黎氣候協定，將近200國也據此修訂出控制汙染的相關目標。由於協定中規定，簽署國在首3年內不得退出，所以即使川普2017年6月1日即宣布要退出協定，也必須等到2019年11月4日；就在周一協定簽署屆滿3年時，川普政府立刻啟動退出程序。

川普政府的決定勢必引起反對黨與民間反彈，阿帕拉契州立大學 (Appalachian State University)環境科學教授馬蘭（Gregg Marland）表示，巴黎氣候協定這類國際項目只有在各國同心合作下才能達成，「美國必須照規矩玩」，「我們的汙染是全球第二嚴重的，如果我們決定這場球不打了，那接下來會怎麼樣？」

共同創立麻省理工「全球變化的政策與科學」聯合項目的經濟學者賈柯比（Jake Jacoby）指出，若美國真的退出協定，那等於是把主導國際角力的大權拱手讓給更大的污染國 ─ 中國。賈柯比表示，退出巴黎協定對美國最大的負面影響不是經濟損失，而是信譽，帶來的懲罰是恥辱，因為美國作為一個領導者，言而無信。





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