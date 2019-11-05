15國宣布RCEP完成談判　印度憂「中國傾銷、貿易逆差擴大」拒加入

▲亞洲及大洋洲各國領袖在曼谷東協（ASEAN）峰會上大合照。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球最大規模貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），包括中國、日本、南韓及東南亞國協（ASEAN）等，周一（4日）宣布完成協定中的20個章節及市場准入的談判，將在2020年簽署。由於協定內容沒有顧及印度的憂慮，印度政府在當天宣布不加入協定。

RCEP由10個東協國家和6個與其簽署自由貿易協（FTA）的國家組成，包括中、日、南韓、印度、澳洲和紐西蘭。RCEP自2012年開始談判，目標要將16國聯合起來組成一個全球最大的自由貿易區，涵蓋人口數達36億人，將近全世界人口的2分之1。

泰國政府發言人娜魯孟（Narumon Pinyosinwat）3日指出，印度由於對投資保護問題有疑慮，希望延遲簽署協議，等內部討論過後再決定。即使談判達成協議，RCEP也必須等到各國完成國內法律程序後才能簽署，最快也要在2020年2月才會完成簽署。

根據《印度時報 》（The Times of India）報導，第35屆東南亞國協高峰會結束後，各國領導人發布共同聲明，RCEP的談判完成，代表各國承諾開放貿易及投資環境，將在2020年簽。印度總理莫迪（Narendra Modi）並不排斥RCEP力求達成的最終目標，但他在聲明中指出，由於協定內容並未回應印度的某些疑慮，印度才會決定不加入。

印度在談判中提及的疑慮主要針對開放貿易後對國內帶來的衝擊，政府擔心關稅規則的差異，將會讓各國有辦法迴避農產品原產國設下的限制；而協議中要求取消80％到90％商品的關稅，改以更輕鬆快速的方式進行貿易，會導致中國大量低價產品傾銷，衝擊印度的農民，澳洲和紐西蘭便宜的乳製品也同樣會增加貿易逆差，使印度變成自由貿易的輸家。

「我們的農民、商人和各產業的專業人士都有參與這次的決定，工人和消費者也同等重要」，總理莫迪針對印度不加入RCEP的原因回答，「當我為了印度全體人民的利益在衡量RCEP的協議時，我並沒有看到對我們有利的解答。」

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