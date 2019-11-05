　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

15國宣布RCEP完成談判　印度憂「中國傾銷、貿易逆差擴大」拒加入

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼亞洲各國領袖在曼谷東協（ASEAN）峰會上大合照。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲及大洋洲各國領袖在曼谷東協（ASEAN）峰會上大合照。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球最大規模貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），包括中國、日本、南韓及東南亞國協（ASEAN）等，周一（4日）宣布完成協定中的20個章節及市場准入的談判，將在2020年簽署。由於協定內容沒有顧及印度的憂慮，印度政府在當天宣布不加入協定。

RCEP由10個東協國家和6個與其簽署自由貿易協（FTA）的國家組成，包括中、日、南韓、印度、澳洲和紐西蘭。RCEP自2012年開始談判，目標要將16國聯合起來組成一個全球最大的自由貿易區，涵蓋人口數達36億人，將近全世界人口的2分之1。

泰國政府發言人娜魯孟（Narumon Pinyosinwat）3日指出，印度由於對投資保護問題有疑慮，希望延遲簽署協議，等內部討論過後再決定。即使談判達成協議，RCEP也必須等到各國完成國內法律程序後才能簽署，最快也要在2020年2月才會完成簽署。

根據《印度時報 》（The Times of India）報導，第35屆東南亞國協高峰會結束後，各國領導人發布共同聲明，RCEP的談判完成，代表各國承諾開放貿易及投資環境，將在2020年簽。印度總理莫迪（Narendra Modi）並不排斥RCEP力求達成的最終目標，但他在聲明中指出，由於協定內容並未回應印度的某些疑慮，印度才會決定不加入。

印度在談判中提及的疑慮主要針對開放貿易後對國內帶來的衝擊，政府擔心關稅規則的差異，將會讓各國有辦法迴避農產品原產國設下的限制；而協議中要求取消80％到90％商品的關稅，改以更輕鬆快速的方式進行貿易，會導致中國大量低價產品傾銷，衝擊印度的農民，澳洲和紐西蘭便宜的乳製品也同樣會增加貿易逆差，使印度變成自由貿易的輸家。

「我們的農民、商人和各產業的專業人士都有參與這次的決定，工人和消費者也同等重要」，總理莫迪針對印度不加入RCEP的原因回答，「當我為了印度全體人民的利益在衡量RCEP的協議時，我並沒有看到對我們有利的解答。」

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
月薪34.5萬女副總賭氣「以一換一」　7天後電腦被收回慘丟飯
淡水驚現裸背辣妹！本尊曬側面「南半球」快掉出來　網：想巧遇
躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵臨老入花叢　1年半花光500
習近平會見林鄭月娥　肯定穩控局面「中央對你是高度信任的」
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

智利6.0地震！首都聖地牙哥「樓房大晃」　尚未有傷亡傳出

15國宣布RCEP完成談判　印度憂「中國傾銷、貿易逆差擴大」拒加入

美國正式通知聯合國：啟動退出巴黎協定程序

中日東協高峰會「25分鐘談4大點」　李克強要求安倍：妥善處理敏感問題

試辦「周休三日」1個月　日本微軟員工「生產力暴增40％」

一家6口被他撞死5人！法官竟判疲駕男「緩刑免坐牢」　獨活媽當庭淚崩

報稅單可移交檢調！美聯邦上訴法院裁定「與豁免權無關」　川普又敗了

印度新德里從衛星上「被消失」！極惡空污籠罩　2000萬居民吸毒氣

白宮國安顧問批中國威嚇東協國家　歐布萊恩嗆聲「美國助東協顧主權」

又擠滿41偷渡客…希臘警攔冷凍貨櫃車救命　7人送醫！

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

新竹東門市場6美食爽吃一波！ 鳳梨蝦球燉飯、超鮮龍蝦CP值↑

智利6.0地震！首都聖地牙哥「樓房大晃」　尚未有傷亡傳出

15國宣布RCEP完成談判　印度憂「中國傾銷、貿易逆差擴大」拒加入

美國正式通知聯合國：啟動退出巴黎協定程序

中日東協高峰會「25分鐘談4大點」　李克強要求安倍：妥善處理敏感問題

試辦「周休三日」1個月　日本微軟員工「生產力暴增40％」

一家6口被他撞死5人！法官竟判疲駕男「緩刑免坐牢」　獨活媽當庭淚崩

報稅單可移交檢調！美聯邦上訴法院裁定「與豁免權無關」　川普又敗了

印度新德里從衛星上「被消失」！極惡空污籠罩　2000萬居民吸毒氣

白宮國安顧問批中國威嚇東協國家　歐布萊恩嗆聲「美國助東協顧主權」

又擠滿41偷渡客…希臘警攔冷凍貨櫃車救命　7人送醫！

「真人版F級蛇姬」現身士林夜市！　路邊攤玩遊戲⋯透視衣抱兒坐大腿

肌膚也要做運動！居家美肌瑜伽3步驟　小臉、緊緻更亮起來

學貸47萬！25歲男「月還8000+房租」：容易變月光族　其實台學費比美日低

瞄準32萬碩博士生　韓國瑜主打3大青年政策一次看　

《安眠醫生》真實原型「一隻預知生死的貓」　默默陪伴病人度過最後安寧時刻

智利6.0地震！首都聖地牙哥「樓房大晃」　尚未有傷亡傳出

月薪34.5萬女副總賭氣「以一換一」　7天後電腦被收回慘丟飯碗

15國宣布RCEP完成談判　印度憂「中國傾銷、貿易逆差擴大」拒加入

王瞳一路被追打「正宮梁敏婷火力超強」　律師：馬妻有高人指點

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸　

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

鱷魚要吃朋友！女童跳牠背上挖雙眼搶命

撞死一家5人　疲駕男緩刑免坐牢

希臘攔冷凍貨車　發現41名偷渡客

蓬佩奧：啟動巴黎氣候協定退出程序

男公墓挖人骨　路邊熬湯滿足狂啃

老公女兒被挾持　孕婦霸氣弊歹徒

周休三日　日本微軟生產力暴增40％

又一世界遺產！合掌村竄天大火

印度新德里從衛星消失！極惡空汙籠罩

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

法院裁定：川普稅單可移交調查

侏儒男分手女模　又牽顏值爆表新女友

安倍曼谷會晤李克強「25分鐘談4大點」

女會計「滑落18m瀑布底」男友想拉卻撈空

更多熱門

相關新聞

印度新德里從衛星消失！極惡空汙籠罩

印度新德里從衛星消失！極惡空汙籠罩

印度新德里正面臨3年來最嚴重的空汙。據了解，美國航空太空中心（NASA）4日掃過南亞區時，有科學家發現新德里在衛星圖上「完全被消失」，上空有一層濃厚煙霧掩蓋，還有大量灰黑色的煙霧籠罩在印度北部的恆河平原上，東部海岸、孟加拉灣的上空也被一道濃煙覆蓋住。為對抗空汙，泰姬瑪哈陵在附近擺放一台裝有空氣清淨機的廂型車。

女性免費搭公車　他嗆對手：有膽就學我

女性免費搭公車　他嗆對手：有膽就學我

文在寅與安倍時隔13月友好對談

文在寅與安倍時隔13月友好對談

德里空汙如毒氣室　逾30航班改道

德里空汙如毒氣室　逾30航班改道

就差印度！RCEP延至明年2月簽署

就差印度！RCEP延至明年2月簽署

關鍵字：

印度RCEP東南亞國協東協峰會

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

鱷魚要吃朋友！女童跳牠背上挖雙眼搶命

快訊／李興文神隱3天發聲了！

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

12星座2019年底前運勢！3星座純衰

年輕人買105元小蛋糕付錢過程！　女店員：奇妙

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面