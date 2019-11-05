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東協高峰會！安倍會晤李克強「25分鐘談4大點」　被要求：妥善處理敏感問題

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▲▼安倍曼谷會晤李克強　「25分鐘談4大點」被要求：妥善處理敏感問題。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍與李克強進行會談約25分鐘。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本首相安倍晉三赴泰國曼谷出席東南亞國協（ASEAN）高峰會，4日和中國國務院總理李克強進行雙邊會談。不到半小時的會談中，李克強提出要日本針對「敏感問題」適當處理，要求日本遵守「一中原則」。

本屆為第35屆東協高峰會，地點位在曼谷北邊的IMPACT展覽中心。安倍晉三在經歷政府專機機艙小火意外後，已順利抵達，並於周一（4日）和李克強展開會談，並針對中國國家主席習近平明年初到日本，進行國是訪問的時程討論。

《朝日新聞》報導指出，中方外交部透露李克強在會談中要求安倍，中日雙方務必尊重彼此核心利益，對於「敏感問題」，「我們必須適當處理這些問題」。報導回溯10月哈吉貝颱風重創日本期間，台灣總統蔡英文發布推文向日本表達慰問，得到安倍回推感謝文章，「台灣對我們而言是共有基本價值觀的重要夥伴及友人。」安倍晉三也在會上向李克強關切香港問題。

另外，中日韓預計將於12月在成都舉行三國高峰會，安倍也在會中提及，希望能藉此加強中日的合作往來，為習近平在2020年赴日本前鋪路。對於9月份，一名日本國力北海道大學40歲教授在中國遭拘留問題，安倍也在會上要求中方正面回應；雙方也針對北韓近來頻頻試射導彈一事交換意見。

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