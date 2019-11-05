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貿協率團參加「印太商業論壇」　促進台美及印太經貿合作

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▲▼ 外貿協會黃志芳董事長(左4)率代表團會晤美國商務部代理次長費安娜(Diane Farrell)(右4)就美台雙方經濟關係的發展及印太地區的合作交換意見。（圖／貿協提供）

▲外貿協會黃志芳董事長(左4)率代表團會晤美國商務部代理次長費安娜(Diane Farrell)(右4)就美台雙方經濟關係的發展及印太地區的合作交換意見。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

由美國商會及泰國商會共同主辦的「印太商業論壇」是東協峰會重要的活動之一，來自28國超過千位政要及商業領袖出席。外貿協會董事長黃志芳應美國在台協會(AIT)台北辦事處邀請率台灣代表團赴泰國曼谷參加，本團特別在會議期間由美國在台協會台北辦事處長酈英傑陪同會見國務院主管經濟事務的國務次卿克拉奇(Keith Krach)、美國商務部代理次長費安娜(Diane Farrell)及海外私人投資公司副署長David Bohigian等美國多位高階政策官員，也在會中與美國及亞太區商界人士交流，探討與台灣在印太市場方面的合作。

貿協指出，黃志芳代表政府感謝美國商務部、國務院及國安會不久之前聯合致函美國五百大企業，鼓勵他們加強投資台灣。

請繼續往下閱讀...

黃志芳表示，臺美產業供應鏈長期以來有非常緊密的合作關係，在當今貿易情勢下，臺商在新南向地區的布局，以及赴美投資生產也成為臺美供應鏈重組重要的一環。未來臺美的產業合作更應從以往的採購與生產升級到共同研發與創新上，深化連結，不僅有助於臺灣產業的垂直轉型，也可善用台灣的資通訊產業優勢，將美國所掌握全球先進科技數位優勢延伸擴大到印太地區，我國新南向政策也可與美國印太戰略相互呼應，雙方攜手合作，共同創造此一地區的經濟榮景。

貿協進一步透露，美國國務院次卿克拉奇、商務部代理次長費安娜(Diane Farrell)及美國海外私人投資公司副署長David Bohigian於會談時針對美台雙方經濟關係的發展及印太地區的合作交換意見並有很多建設性的對話，克拉奇次卿等均高度推崇台灣的民主與經濟成就，均認為是美國不可或缺的重要經濟夥伴，與會人士均樂見台美關係未來發展更為緊密。

此外，為了促成更多臺美雙邊投資與貿易，外貿協會將成立「臺美經貿拓展辦公室」(Taiwan-U.S. Trade and Investment Networking Center)，並於美國在台協會支持之下，將以國際鏈結為平台擴大服務美台企業界，強化雙邊投資與貿易效果。

貿協說，為了協助臺灣企業垂直轉型，貿協預計在明年投資美國，在美西設立展售中心(Marketing Center)，以「品牌創造、多元展售」的方式，帶領臺灣企業在美國當地連結行銷網路與合作夥伴。除此之外，貿協也參與美國的「人才循環大聯盟計畫」（Talent Circulation Alliance, TCA)，以促成臺美雙邊研發人才的招募與培訓。

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