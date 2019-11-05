聯準會降息熱錢湧出　外資簇擁台股上周吸金347億

▲中美貿易戰氣氛轉好，加上美國聯準會如市場預期降息1碼，帶動全球股市走揚。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）上周宣布降息1碼，加上10月新增非農就業數據遠超預期，推動美股再創歷史新高，而歐洲央行（ECB）也宣布，將推出新一輪QE，後續資金效果有待觀察。

觀察外資資金動向，根據彭博統計，印度由淨流出轉為淨流入，上周吸金15.7億美元（約新台幣482億元）奪冠，而台股則連續9周獲得資金淨流入，上周吸金11.3億美元（約新台幣347億元）。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股上周淨流入11.3億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管美、歐兩大央行都宣佈續行寬鬆貨幣政策，不過對於經濟刺激的狀況仍待觀察。值得關注的是，若中美雙方能於12月中以前，順利簽署貿易協定，對市場的干擾可望稍緩。指數上，預期應該仍維持高檔震盪的走勢，持續觀察20日均線是否能提供支撐。

周俊宏指出，中美貿易協商結果正向，大盤10月走勢也已反映消息，技術指標略有過熱跡象，加上關稅生效前與1月農曆年的提前拉貨效應，帶動第4季電子股業績。短線操作上，維持彈性但將稍偏保守，中長線須觀察經濟數據狀況。

展望後市，周俊宏認為，資金寬鬆、貿易戰暫歇與企業獲利攀高等3大原因，可望推升後市，加上持續1年多的貿易戰，使得基期偏低，市場預期2020年上半年業績成長機率高，加上蘋果看好5G手機的強勁需求，樂觀看待明年iPhone出貨量，因此整體偏向正向。至於選股上，先進技術趨勢如5G、物聯網、AI、伺服器等長線布局，電子股仍為盤勢主流。