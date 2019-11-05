一家6口被他撞死5人！法官竟判疲駕男「緩刑免坐牢」　獨活媽當庭淚崩

▲一家六口被他撞死5人，法官只判處駕駛「緩刑」。（圖／翻攝自GoFundMe官網）

記者趙蔡州／綜合報導

美國紐澤西州一名男子奧迪（Audie）2018年7月開車，載著太太與4名女兒到德拉瓦州旅遊時，與一名違規行駛的男子哈伯德（Alvin Hubbard）發生相撞，導致他與4名女兒全部慘死，僅剩太太瑪麗（Mary）一人活著。肇事的阿爾文日前被法院判處緩刑1年不用坐牢，消息讓瑪麗與許多美國網友都無法接受。

綜合媒體報導，死者61歲奧迪2018年7月6日開車載著太太與4名女兒，從居住地紐澤西州準備前往德拉瓦州旅遊，途中與違規行駛的阿爾文高速相撞，造成奧迪、20歲女兒凱特琳（Kaitlyn）、17歲丹娜（Danna）、13歲艾莉森（Allison）與梅利莎（Melissa）全部慘死。

唯一生還太太瑪麗也身受重傷，經歷8次重大手術才保住一命，至於哈伯德則在肇事4個月後才被警方逮捕。哈伯德向檢方供稱，當時他因為連續工作好幾個小時，加上睡眠不足造成精神不濟，才會恍神釀成這一起車禍，檢方事後也依5項車禍致死，以及車輛襲擊、粗心駕駛、違規行駛等罪將他起訴。

▲法官判處哈伯德6個月有期徒刑，而且還能夠緩刑1年，代表哈伯德完全不用坐牢。（圖／翻攝自GoFundMe官網）

哈伯德剛開始不肯承認犯罪，後續才坦承犯下部份罪刑，他的委任律師也幫忙辯稱，他開車時咳嗽相當嚴重，才會讓卡車誤闖中央分隔區，進而撞上死者奧迪一家人。失去家人的瑪莉無法接受哈伯德的說法，哈伯德一生都無法彌補殺害5人的事實，希望法官能判處對方最高刑責14年徒刑。

但讓人預想不到的是，法官最後只判處哈伯德6個月有期徒刑，而且還能夠緩刑1年，代表哈伯德完全不用坐牢，讓瑪麗當場崩潰，其他從各州趕來旁聽的民眾也無法接受，還有人直呼這個判決「令人作嘔」。而哈伯德聽見審判結果後，只是在位子上掩面痛哭、沒有發表任何看法。

審判結果曝光後在美國引發轟動，網友們紛紛大罵「這判決是瘋了吧」、「撞死5人害別人家庭破碎，只判6個月還緩刑1年不用關，司法還有公正性嗎」、「這個家庭需要伸張正義」、「這是我聽過最悲傷的故事」、「我希望這件事也發生在法官身上，看看他的感覺如何。」

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