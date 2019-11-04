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白宮國安顧問批中國威嚇東協國家　歐布萊恩嗆聲「美國助東協顧主權」

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▲▼2019年東協峰會。（圖／路透）

▲白宮國家安全顧問歐布萊恩（左5）代表出席東協峰會。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國派出有史以來層級最低的特使「白宮國家安全顧問」歐布萊恩（Robert C. O'Brien）出席東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit），不過他在峰會上開嗆北京在南海用威嚇方式阻止東協國家開發離岸海洋資源，他認為東協對新帝國時代沒有興趣，也對大國掌控他國的強權即是公理理論沒興趣。

東南亞國家協會高峰會當中的東協美國高峰會（ASEAN-US Summit）和東亞峰會（East Asia Summit）在4日舉行，美國總統川普未出席，派出歐布萊恩擔任特使出席會議，儘管遭到質疑美國代表團層級不夠，歐布萊恩在東協美國高峰會中仍重申美國對印太地區的承諾。

歐布萊恩代念川普的聲明指出，東協發布的東協印太展望（ASEAN Outlook on the Indo-Pacific）顯現出美國和東協對未來共享一樣的想法，雙方都尊重主權、承諾良好的政府治理和遵從國際法，並且邀請東協領袖明年第一季到美國參加特別的高峰會。

歐布萊恩念完聲明後表示，美國過去2年以來在印太地區發展的原則是尊重主權、尊重開放市場、尊重法治，這些原則適用於所有國家。

歐布萊恩接著提到南海議題指出，經濟穩定發展確保東協地區的安全和穩定，特別是在南海區域，北京用威嚇的方式阻止東協國家開發離岸海洋資源，這樣的策略違反了尊重、公平和國際法等原則，東協地區對新帝國時代沒有興趣，也對大國可以掌控他國的強權即是公理理論沒興趣。

歐布萊恩強調，「美國協助東協國家顧主權」，過去3年美國對印太地區提供超過13億美元（折合新台幣395億）的安全協助，大多數是在東南亞地區，例如9月美國和東協剛結束第一次聯合海上軍演。

歐布萊恩最後也對東協提出肯定，在執行聯合國對北韓的制裁以協助北韓非核化的工作上，東協也幫助很大。

▲▼2019年東協峰會。（圖／路透）

▲2019年東協峰會，中國由李克強代表出席。（圖／路透）

中國方面由國務院總理李克強出席東協會議，3日與越南總理阮春福會晤，由於中國探勘船「海洋地質八號」等船隻7月至10月進入南沙群島最西側淺灘萬安灘(Vanguard Bank)海域探勘石油，越南指控中方在越南專屬經濟海域和大陸棚非法進行活動。兩國船隻在海上發生衝突對峙，雙方關係因而陷入緊張，使得中越雙方同樣聚焦討論南海問題。

阮春福表示，越中雙方應共同管控分歧，以免影響兩國關係，並且確保區域和平環境；繼續嚴格落實兩國高層達成的共識以及關於指導解決越中海上問題基本原則協議；應以符合1982年聯合國海洋法公約等國際法的和平措施，解決海上爭議及處理有關漁業和漁民的問題，中方應尊重越南符合國際法的正常海洋經濟活動，越方將依照國際法堅決維護領土與海島主權。

李克強則表示，應管控好海上分歧，保持克制，不讓越中兩國總體關係受到影響，中方願意加強推動與越方的合作關係。

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