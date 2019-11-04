學貸發生呆帳政府吞？台銀資料顯示　學貸逾放比偏高

▲台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

根據台銀的資料顯示，至今年10月底台銀的學貸的放款餘額為1319億元，申辦學貸的戶數為66.5萬戶，至今年的10月底止，學貸的逾放比仍高達0.57%，但根據金管會的資料顯示，銀行平均逾放8月大概是0.23%、9月信用卡平均逾放為0.2%、台銀的信用卡9月逾放比也僅只有0.3%，顯示學貸的逾放情形有偏高的情形。

國民黨總統候選人韓國瑜提出「學貸免息」的政策，引發社會熱議，韓國瑜夫人李佳芬談到學貸免息也指出若呆帳，「政府就把它吃了吧」。

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但是來看學貸的逾放、發生呆帳情形，以市占率八成以上的台銀來看，台銀至10月底學貸的放款餘額有1319億元，逾放比有0.57%，逾期放款總額有7.53億元；根據金管會的統計至今年9月，整體銀行信用卡平均逾放比為0.2%、台銀的信用卡逾放比為0.3%。

但是，今年的學貸逾放比已經大幅的下降，根據台銀資料顯示，去年的逾期放款有10.6億元，逾放比有0.75%；另外，學貸逾放比的高峰為103年底，逾放比更高達0.81%。

銀行主管表示，就學貸款（學貸）也屬於消費型貸款，如果學生畢業後如果沒有按時繳還，或者沒有申請緩繳，銀行也會出現呆帳、聯徵中心也會有註記，不利者申請者未來申辦信用卡或者相關的貸款。

銀行主管說，申請人開始需要繳納本息時，6個月內沒有還繳或沒有申請緩繳的話，就會列為呆帳，自2002年起，中小企業信用保證基金承擔八成保證，其餘則由銀行自行承擔。

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