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佐登妮絲新品搶攻頂級抗老市場　挹注第4季業績可望創今年新高

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▲佐登妮絲新品搶攻頂級抗老市場　挹注第4季業績可望創今年新高。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佐登妮絲推出BA-5頂級抗老系列最新產品「BA-5肌密抗皺活妍霜」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

佐登-KY（4190）今（4）日舉辦新品發表會，推出BA-5頂級抗老系列最新產品「BA-5肌密抗皺活妍霜」，延續「肌膚增厚」厚顏時代抗老新觀念，佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦喊出，新品目標在大陸賣出6萬支、台灣賣出3萬支，挹注第4季業績可望創今年新高。

佐登妮絲從2015年啟動研發專案，積極與國外團隊合作，提出各項保養新觀念與投入專利原料研發，2018年使用獨家原料Caritas JD推出自行研發生產的高單價頂級抗老保養品「BA-5 肌密抗皺原液」，截至今年9月底，銷售額就來到2億4500萬元，甚至賣到斷貨。

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▲佐登妮絲新品搶攻頂級抗老市場　挹注第4季業績可望創今年新高。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佐登妮絲推出BA-5頂級抗老系列最新產品「BA-5肌密抗皺活妍霜」。（圖／記者姚惠茹攝）

陳佳琦表示，延續強勁銷售力道，今日推出的「BA-5肌密抗皺活妍霜」，使用佐登妮絲兩大專利成分，也就是榮獲德國發明獎的獨家原料Caritas JD、專利成分BactiveMix-5，還加入珍貴抗皺成分「巨藻細胞配子體萃取」，搶攻頂級抗老市場。

陳佳琦表示，新品將會在11月22日同步在兩岸上市，搭配雙11檔期、年底購物旺季，喊出在大陸賣出6萬支、台灣賣出3萬支的業績目標，銷售力道可望延續到農曆年前。法人看好受惠新品挹注影響，佐登-KY第4季營收可望創下今年新高。

▲佐登妮絲新品搶攻頂級抗老市場　挹注第4季業績可望創今年新高。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦、活動代言人陳德容。（圖／記者姚惠茹攝）

佐登妮絲集團研發中心副所長呂梨萍指出，「BA-5肌密抗皺活妍霜(厚顏霜) 」是佐登妮絲和日本研發團隊共同合作開發，可以修復受損表皮、活化細胞等，使表皮增厚，打進高端抗老市場，其中Caritas JD是以生物轉換技術獨家量產的獨特原料，已經獲得多國6項專利。

展望營運，陳佳琦表示，佐登妮絲從未停止前進的腳步，將持續拓展門市與授權加盟，希望達到全球SPA館門市突破700家，並增加更多零售通路，同時布局大陸醫美市場，陸續在廣州、廈門、武漢、成都成立醫美診所，預計明年會在北京、長沙、南寧、杭州開設診所，強化生美與醫美的整合。

▲佐登妮絲新品搶攻頂級抗老市場　挹注第4季業績可望創今年新高。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「BA-5肌密抗皺活妍霜(厚顏霜) 」三大主要成分。（圖／記者姚惠茹攝）

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