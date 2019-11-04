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扶養兄弟姊妹子女可報教育扣除額　財部：研議

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▲▼36%美國大學生三餐不繼，學費,校園,國外,書籍。（圖／取自pixabay）

▲立委提出，如果扶養兄弟姊妹子女也可以申報教育扣除，減輕監護人與年輕人的壓力。（圖／取自pixabay）

記者吳靜君／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜拋出「學貸免息」一說，引發社會對於年輕人學習的財務壓力討論。民進黨立委江永昌則提出另外一個想法，讓叔伯舅扶養姪甥也可以列報教育扣除額以及幼兒學前扣除額，對此財政部表示，要先了解大多什麼樣的人受監護、情況與需求，再進一步研議。

立法院財政委員會今（4）日邀請金管會、財政部、央行、公股銀行、財金公司等針對「QRcode　共通標準推動情況、金融資訊安全、智慧財產權保護」議題進行專案報告。

請繼續往下閱讀...

但有許多立委關注在，韓國瑜所提出的「學貸免息」議題上，江永昌則表示，幫助年輕人本來就有其政策目的，但是大家要思考一下，現在外界所抗議的是，學貸利息過高還是學費過高？如果問題不在學貸的利息過高，而是學費過高的問題，則應該回歸教育部去解決。

但是值得注意的是，從104年申報教育學費扣除額的戶數為60萬戶，申請扣除的總金額為191億元；到了106年，申報扣除的戶數只剩下59萬多戶，扣除金額為185億元，申請戶數下降了1萬多戶、下降金額也達到了6億元。蘇建榮表示，會出現這種現象，主要是因為台灣逐漸少子化，申報教育特別扣除額的戶數與金額有逐年下降的趨勢。

江永昌表示，教育扣除額僅適用於「納稅義務人就讀大專以上院校的子女之教育學費」，主要目的就是讓有讀大專院校以上子女的家庭，有一定的扣除額，一來可以減輕國人子女教育學費的負擔；二來是鼓勵民眾接受高等教育、提升國家人力資源。

▲▼立委江永昌（圖／記者季相儒攝）

▲立委江永昌（圖／記者季相儒攝）

教育扣除額戶數金額逐年降　立委建議鬆綁

既然如此為何不開放，兄弟姊妹（伯叔舅）扶養兄弟姊妹的小孩（甥、姪），也可申報教育費用扣除額。根據江永昌的計算，目前18到24歲受監護的人數大約是5000多人，如果可以扣除頂多增加1億2500多萬的扣除金額。江永昌進一步說，可以進一步擴及，旁系的扶養，也可以申報幼兒學前扣除額，根據計算目前0到6歲受監護的人數也只有2300多萬人，開放申報也頂多是影響2.8億元的扣除額，整體而言，開放此兩項政策，影響有限。

財政部賦稅署李慶華表示，目前已經開祖父母隔代教養的扣除額申報，是否要開放兄弟姊妹的子女屬於其他親屬的範圍，這可能還要再進一步了解到底受監護是什麼樣的人、是否有實際的需求、需要什麼樣的條件才可以申報等，都要進一步研議。

藍委提案　本人也可申報教育扣除額

除此之外，國民黨立委羅明才也提出修法，教育學費扣除額可以納稅義務人「本人」也可以申報扣除。財政部則表示，今年所得稅法修法納入薪資可以核實扣除（林若亞條款）中、明年報稅就可適用，納稅人薪資所得除可採定額20萬元減除，也可提出舉證採核實減除，其中「進修訓練費」就是可減除項目之一，與教育學費扣除額概念上類似。

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