醉男公墓盜挖人骨！蹲路邊「熬湯」滿足狂啃　子孫收通知：祖先被吃了

▲醉男公墓盜挖人骨，蹲路邊「熬湯」滿足狂啃。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者趙蔡州／綜合報導

加拿大20歲男子盧卡斯（Lucas Dawe）今年4月在紐芬蘭一處公墓挖屍體，盜取一具埋葬超過100多年的人骨，還在現場把骨頭「熬湯」爽喝狂啃。警方接獲通報趕到現場，看著盧卡斯啃骨頭的行為相當傻眼，除了將對方逮捕帶回偵辦之外，也遺憾地通知死者後代「你們的祖先被挖出來，還被熬成湯喝了。」

綜合外媒報導，盧卡斯4月6日潛入紐芬蘭南康塞普遜灣公墓（Conception Bay South cemetery），挖開一具至少埋葬超過100年的墳墓後，將墓裡全部的人骨丟進鍋中煮「骨頭湯」，還在公墓旁光明正大的吃了起來。目擊者報警時語氣相當驚恐，直言有人在公墓津津有味地啃骨頭，附近草地上還有許多散落的人骨。

▲警方只能通知死者的後代，「你們的祖先被人挖出來，還被煮成湯吞下肚了。」（圖／取自免費圖Pixabay）

警方接獲通報後立刻派人到現場查看，看著盧卡斯啃骨頭的行為也很傻眼，除了將盧卡斯以現行犯逮捕帶回偵辦，現場人骨經過法醫鑑定確定超過百年，儘管與其他失蹤案無關讓他們鬆了一口氣，但也讓他們必須通知死者的後代，「你們的祖先被人挖出來，還被煮成湯吞下肚了。」

盧卡斯事後對警方表達懺悔，「我當時會做出那種事，是因為我酗酒喝醉了」、「我確實感到難過，對此我感到抱歉，我也知道這不是藉口」，對於警方干擾屍體的指控全盤認罪。當地法官日前依干擾屍體，判處盧卡斯120天監禁，另竊盜罪則判處30天拘禁，全案緩刑12個月。

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