貿易戰遞延效應　泓格Q4淡季不淡、可望創同期高

▲泓格總經理陳瑞煜 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

業電腦廠泓格（3577）今（4）日表示，9月營收受到中美貿易戰遞延效應、工業4.0需求突然上升帶動所致，這股遞延效應可望能持續。今年營運逐季向上。法人預估，下半年導入自動化廠暴增，在訂單湧入下，泓格第4季可望淡季不淡，創下歷年同期新高，全年可望由負轉正。

泓格科技日前公布的9月營收大進補達7888.9萬元，月增19.49%、年增47.96%；帶動第3季營收達歷史次高；累計1-9月營收5.83億元，較去年同期減少4.57%；前三季合併獲利3.2億元，每股稅後0.61元。

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泓格總經理陳瑞煜表示，在中美貿易紛爭下，上半年中國大陸市場非常差，訂單掉了約40%；然而第3季以來，中國大陸正在翻轉，且中國大陸政府當局要求台商在自動化與工業4.0方面要徹底落實下，近期訂單增加，包括寧波、廈門等台商都開始要做。

陳瑞煜透露，台灣本土廠商也相當積極，包括被動元件龍頭廠、晶圓代工廠、面板廠，甚至連食品業近期都積極導入自動化。

陳瑞煜表示，工業4.0趨勢銳不可擋，很多業主都想做，但不知道怎麼做；此外，美國持續發動貿易戰下，對於人力短缺有更深體驗，看好自動化市場復甦不只是短期，更具備中長期成長動能。

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