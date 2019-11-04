泓格生醫廠房落成　明年Q1穩定量產、Q3完成ISO13485認證

▲泓格生醫材料大樓落成 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

工業電腦廠泓格科技（3577）今（4）日宣布，去年6月正式成立的生醫新事業處，生醫材料大樓已經落成，目前主要生產醫療用熱塑性聚氨酯（Thermoplastic Polyurethane, TPU），目前已經試量產，預計明年第1季要達到穩定量產；第2季完成網站建置和業務推廣；第3季完成醫療用TPU材料之ISO13485品質系統認證，進而產品銷售全世界。

泓格於五年前、103年7月以2.4億元買下此舊廠房，光是整修舊廠房就投入1.35億元，目前已投入3.75億元，光是第一期TPU產線運作預估總計要花6億元。泓格總經理陳瑞煜表示，已經設下目標，希望3年能達到損益平衡；並預期在3-5年內，TPU醫材的市佔率達10%。

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生醫廠房使用面積約3300坪，生產廠區規劃有單體原料倉庫、TPU高分子生產產線、品管檢驗實驗室及成品倉庫等。廠區另規劃有生醫高分子聚合與加工實驗室、生醫高分子分析實驗室、生醫高分子物性實驗室與細胞培養室，實現泓格在研發與製造並重之企業文化。

▼泓格生醫廠房實驗室，下同。（圖／記者周康玉攝）

泓格生醫新事業處負責人陳瑞祥表示，醫療用TPU材料市場潛力非常大，根據The Herald Media 10月預估，全球TPU材料在今（2019）年底達27億美元，2019年到2027年年複合成長率為5.9%。此外，光是2015年全球的TPU消耗量約達50萬噸，醫療TPU材料約占全球2%，換言之，醫療TPU材料一年約消耗1萬噸，相當於新台幣100億到200億元的產值，約占TPU總體產值12-25%。

目前全球醫療用TPU最大廠是路博潤（Lubrizol），其次是科思創（Covestro）或巴斯夫（BASF），陳瑞祥表示，泓格因為導入泓格自家的儀表監控，達到技術穩定性，目標要在半年後可超越路博潤，成為全球第一。

陳瑞祥表示，泓格醫療用TPU最大競爭力來自於有穩定的生產技術，以及更可靠的產品，因為導入泓格的環境監控系統，以及自動化生產系統，且是全廠區都導入，換言之，泓格生醫廠等於泓格監控檢測系統的示範廠。此外，具有更靈活的客製化生產能力；以及有符合醫療法規的品質系統ISO13485。

▼泓格生醫新事業處負責人陳瑞祥。（圖／記者周康玉攝）

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