影／亞裔店員「中文」和同事溝通　白人媽髒話連環批：閉嘴！這是加拿大

▲加拿大女子日前在藥局，痛罵使用中文的亞裔員工。（圖／翻攝YouTube）



記者邱茀濱／綜合報導

加拿大東部的本拿比（Burnaby）一名白人女子，日前被拍到在一間藥局內，當場對著用中文和同事溝通的亞裔員工叫罵，不僅叫對方「閉嘴」，還斥責她「沒禮貌」，完全不顧自己孩子與其他人眼光，大鬧藥局，最後還要求經理出面處理。影片曝光後，網友聲量幾乎一面倒，紛紛認為這名女子行徑太囂張，同時也很丟臉。

綜合外媒報導，事發在溫哥華東部本那比的一間藥局（Shoppers Drug Mart），當地時間30日這名加拿大女子疑似因為退換貨的問題，與2名亞裔店員起了爭執，期間店員的中文和同事溝通，不料卻引起她的不滿，手指著其中1名店員怒嗆「閉嘴，你在我面前說中文？在加拿大是說英文的，妳真她X的很無禮，到別的地方去！」

被白人女子當眾羞辱的店員相當錯愕，過程頻頻搖頭表示無奈，而另名亞裔店員這時不甘示弱地嗆「妳給我出去」，一旁的經理卻顯得很尷尬，並表示可以依據收據上的電話號碼客訴，但她還是繼續叫罵。

原來，這起歧視的影片全被在場一名曾姓男子（Allen Tseng）錄了下來，他解釋稱，在拍攝前白人女子就開始大聲叫囂，而自己當時並不清楚事件的來龍去脈，只見這名亞裔女收銀員按著經理的指示協助白人女子，而在過程中使用了中文和男同事溝通，才會引起爭執。

藥局負責人羅布勞（Loblaws）也發聲明譴責該名女子「星期一發生的事情實在無法接受，也令人感到極度失望，這在我們的店家是絕對不容許的」，並強調顧客與員工之間的互相尊重。

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