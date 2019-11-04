彭博社：瑞典科學團隊研發新技術　可收集太陽能再催化釋放熱能...儲存數十年也行

▲目前普遍仍以太陽能板的方式來收集太陽能。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

找尋新能源，一直是科學家們努力的方向，彭博社報導，瑞典的研究人員宣稱創造了一種收集太陽熱的方法，當要使用時，即便分子已經被儲存了數十年後，還是可透過催化劑，就能轉為熱能釋放。研究團隊預估，還要六年時間將其商業化。

數十年來，科學家一直在尋求一種負擔得起，且能有效地捕獲、儲存和釋放太陽能的方法，將太陽光線的能量用於各種消費應用中，為從家具到車輛的所有物品加熱。

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哥德堡查爾摩斯理工大學的科學家們，宣稱已經找出方法，利用能量並保持能量儲備，這些創新包括一個能量捕獲分子、一個在加熱方面有可能勝過傳統電池的儲存系統以及一個可以應用於窗戶和紡織品的儲能層壓板。

由研究人員 Kasper Moth-Poulsen 領導的團隊，研發的該系統，是從由碳、氫和氮組成的液體分子開始。當受到日光照射時，該分子吸收太陽的能量並將其保存，直到催化劑觸發將其釋放熱。研究人員耗費了近十年的時間和250萬美元創建了一個專門的儲存單位，化學和化工系40歲的教授 Kasper Moth-Poulsen 表示，其穩定性要比當今市場上典型鋰離子電池還持久。

▲瑞典團隊表示其穩定性要比當今市場上典型鋰離子電池還持久。（圖／取自twiiter／Kasper Moth-Poulsen）

Moth-Poulsen 計劃分拆一家可以提高技術水平的公司，並表示正在與風險資本投資者進行談判。儲存單位可以在短短的六年內商業化，塗層可以在三年內上市，但他估計在將塗層推向市場之前，還需要500萬美元的額外資金。今年5月，他因其太陽能項目而獲得了瑞典皇家科學院的Arnbergska獎。

麻省理工學院材料科學與工程系教授格羅斯曼（Jeffrey Grossman）也在開發能量存儲分子，他說：「查爾默斯大學團隊的工作，對於我們希望這種將能量轉換存儲方法實現商業化來說，至關重要。」

德國弗賴堡 Fraunhofer 太陽能系統研究所的肖西格（Peter Schossig）說，他想幫助瑞典團隊將其研究成果轉化為產品，但他也表示還有一段路要走。

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