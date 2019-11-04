遭陸「正妹翻糖師」檢舉！國際蛋糕節拔「反送中」作品資格　大會澄清：尺寸過大

▲「蛋糕界奧斯卡」有香港示威作品，最後因尺寸太大被大會取消資格。（圖／翻攝自微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中風波不斷，如今更延燒到甜點界。英國伯明翰舉行的國際翻糖比賽2019（Cake International）中，有參賽者以香港示威為主題創作翻糖蛋糕，但卻遭到大陸翻糖師陳瑤的檢舉，作品最後被取消了資格。不過，主辦單位3日在臉書發文澄清，相關作品被取消資格，是因為蛋糕尺寸超出大小限制，並不是因為涉及到政治。

主辦單位稱，之前便接獲對該作品的檢舉，還有人威脅要毀損作品，所以最終將它取消資格，是一個艱難的決定；他們是根據蛋糕的裝飾技巧，而非主題去判斷是否DQ作品，因為在所有參賽者中都被規定作品不得超出允許的區域，超出的蛋糕將取消資格。

據@翻糖師陳瑤po出的照片可以看到，該蛋糕有三層，底層有「連儂牆」常見的貼紙，中層有「V怪客」面具，上層則有拿著黃色雨傘的黑衣人。她怒斥，「從技術水準來看這個『作品』恐怕並不是衝著拿獎的，更像一個政治工具。利用國際賽事為恐怖暴力洗地不能忍。」

陳瑤一行人隨後向組委會檢舉該作品，「雖然我們也有可能會因此被取消參賽資格，花費大半年心血的作品會付之東流，但那又怎樣？不論結果如何，這比比賽本身更重要！祖國利益面前，絕！不！妥！協！」、「不管結果如何，我們在做我們認為正確的事，捍衛我們認為值得捍衛的！」

據悉，英國「國際翻糖比賽」，是世界規模最大、級別最高的蛋糕大賽之一，別譽為蛋糕界的奧斯卡，每年全球參賽人數超過1500人，1800多件作品參加評定。比賽分成十幾個不同主題的組別，整個翻糖界更是以得到「Cake International」獎項為榮。天后蔡依林就在曾於2016年參加，並奪得大賽銀獎。

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