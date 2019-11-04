大陸十一黃金周拉貨效應　鮮活果汁10月營收年增22%創同期新高

▲鮮活果汁今（4）日發佈最新財報，10月及累計前10月合併營收，年增率分別為22.31％及7.38％，雙創歷史同期新高表現。圖為鮮活果汁董事長黃國晃。（圖／鮮活果汁提供）

記者林淑慧／台北報導

不受大陸十一黃金周假期拉貨效應影響，食品股鮮活果汁今（4）日發佈最新財報，10月合併營收1.92億元，較去年同期成長22.31％；今年前十月合併營收30.29億元，年增率為7.38％，雙創歷史同期新高。

鮮活表示，受惠不受季節性影響的風味糖漿、口感添加物等產品比重持續成長，加上與客戶共同研發、獨家供應的模式，仍帶動鮮活果汁10月及累計前10月合併營收，年增率分別為22.31％及7.38％，雙創歷史同期新高表現。

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鮮活主管指出，公司憑藉研發優勢，挾少量多樣客製化的產品製造力，並透過經銷商網絡深耕中國手搖茶飲品牌，得以在變化快速的中國飲品市場占有一席之地，加上中國大陸餐飲消費市場點評、外送平台的推波助瀾，推升公司維持穩健成長的趨勢，公司亦因應成長逐步擴增產能。

鮮活表示，目前天津廠與廣東廠都已進駐新廠，短期內會以提高生產良率達目前水平為首要，並持續與客戶研發更多元飲品原料，同時致力於開發非果汁類產品，以期藉由產品組合優化與拉高不受季節性影響產品比重，期提升產品毛利率並降低季節性差異的影響。

展望第四季，鮮活果汁指出，公司除在研發生產上持續努力外，亦將加強與經銷商的緊密合作關係，讓公司品牌力持續滲透中國大陸的餐飲市場。

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