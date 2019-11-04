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鴻海獲頒體育署「運動企業認證」　每年耗資3000萬打造健康互聯網

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▲鴻海廠區內健身中心跑步機區域，健身中心。（圖／鴻海提供）

▲鴻海廠區內健身中心。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）科技集團為照護員工健康，積極推動全方位運動文化，今（日）日榮獲教育部體育署頒發「運動企業認證」，這是鴻海第二度獲頒肯定，並為了強化企業運動DNA，協助員工養成良好的健身習慣，鴻海平均每年投入新台幣3000萬元於運動支出，今年更大規模更新台灣主要廠區內健身中心相關運動設備。

鴻海表示，秉持運用科技創新改善人類生活為願景，對於自家員工照護也善用大數據、互聯網等工具，讓同仁透過穿戴裝置、廠區健康ATM、H2U健康銀行及H2U LiFE網路平台，能自主方便的進行數據採集，結合健康、環境、安全等大數據，進一步做到預防醫療、基因檢測，憑藉科技智能，讓運動生活大躍進。

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▲鴻海廠區內健身中心跑步機區域，健身中心。（圖／鴻海提供）

▲鴻海廠區內健身中心跑步機區域。（圖／鴻海提供）

鴻海指出，除了協助員工持續維持運動、飲食、良好生活型態的自我管理，鴻海員工年度健檢更是「由重而輕」嚴格執行，把關員工身體健康，同時推動全方位運動規劃、醫療諮詢與保健方案，提供員工安康、穩定與發展工作環境。

鴻海表示，工作之餘，集團還有提供補助，協助員工自主成立20餘個社團，類型包括攀岩、籃球、羽球、長跑、壘球等，提供台北、桃園、新竹、台中全台各地有相同運動嗜好的同仁，培養維持運動的規律。

此外，鴻海也大力支持國內運動產業、選手，透過基金會目前每年贊助桌球國手莊智淵成立的高雄市乒乓協會新台幣600萬元，這個長達十年的計畫，主要是為國內桌壇推廣並培育下一代國手，創造台灣在國際體育競賽場上的能見度；另外也捐助新台幣5000萬元興建南投縣立棒球場，期望透過運動與企業結合，共創雙贏。

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