貿易戰氣氛轉佳+科技廠旺季　摩根投信：台股有望創10年來最大年度漲幅

▲ 台股上周再獲外資買超11.31億美元。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

市場投資氣氛好轉，上周外資對亞股買多賣少，除泰國、印尼遭小幅賣超外，其餘亞洲國家皆獲外資青睞，其中以中國大陸、台灣與印度股市表現最為亮眼。分析師認為，台股在貿易戰緊張氣氛轉緩、科技廠旺季帶動的兩大因素激勵下，有望創下10年以來最大年度漲幅。

就上周數據來看，亞股買氣逐漸回溫，其中以陸股為最大贏家，已連4周獲外資買超，上周再進帳32.64億美元，帶動股市上漲31.28%，其次為印度股市，上周獲外資買超近16億美元，為外資連4周加碼；而台股表現也不凡，上周獲外資加碼11.31億美元位居第三。值得留意的是越南股市終於終止連6周外資賣超窘境，外資轉賣為買0.01億美元。

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觀察10月外資動向，貿易衝突氣氛好轉，亞洲股市重回外資懷抱，其中以陸股、台灣與印度最吸金，統計10月以來，中國大陸股市獲外資買超45.35億美元，為亞洲吸金之冠，台股亦獲40.94億美元進帳，位居第三的印度股市，也獲外資近21億美元買超。

統計今年以來，由中國大陸與印度兩大市場成為亞股吸金王，陸股獲餘324.93億美元資金挹注，印度股市也突破100億美元累計買超，第三與第四強分別為台股與印尼股市，吸金金額分別為68.72億美元與33.71億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，上週美國標普500指數創下歷史新高，歐股指數也來到今年新高，中美貿易協議朝正向發展，令市場對經濟衰退的疑慮緩解。隨著貿易衝突好轉，受貿易戰影響最劇的中國大陸動能強勁，累積年迄今，已獲逾324億美元的外資買超。

在台股表現部分，林雅慧表示，受惠轉單效應、台商與台資回流的台灣股市，第三季GDP成長率由上季2.4%升至2.91%，優於預期。展望第四季，在半導體大廠擴大資本支出，半導體與手機需求增汪下，出口與投資有望支撐全年經濟成長率挑戰2.5%。

林雅慧補充，由於第四季不僅是科技股旺季，台股更有高股息優勢，若美中貿易戰朝正向發展，資金將有望持續流入台灣等新興股市，有機會引領台股創下2009年以來最大年度漲幅。

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