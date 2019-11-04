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全球首張電商刮刮樂搶市　頭獎200萬還有「現領現折」網購紅包可拿

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▲▼台彩首次與Yahoo奇摩跨界合作，推出全球首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」。（圖／台彩提供）

▲台彩首次與Yahoo奇摩跨界合作，推出全球首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台彩公司今（4）日攜手電子商務平台Yahoo奇摩購物中心，推出全球首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」，每張售價200元，頭獎200萬元共有3個，還有超過15萬個1,000元以上的獎項，同時每張刮刮樂，還加碼贈送Yahoo奇摩購物中心購物紅包，合計紅包總價高達6億元。

台彩總經理蔡國基表示，這次透過創新的跨界聯盟推出電商購物主題刮刮樂「虎來寶」，讓公益彩券更進一步融入民眾日常生活，也可吸引網購平台愛好者跨界嘗鮮，藉此擴大彩券的消費族群；此外，到今年10月為止，刮刮樂銷售年增23%，就連第2季、第3季也淡季不淡，主要是創新玩法，進一步帶動買氣所致。

請繼續往下閱讀...

Yahoo母公司Verizon Media亞太區共同董事總經理王興指出，公益不是放煙火，必須持續下去，希望透過雙方的合作，讓雙11瘋狂購物的同時，也能保有一顆善良的心，鼓勵消費者以實際行動購買刮刮樂，實現公益彩券公益助人的本質。

新款刮刮樂「虎來寶」票面以Yahoo奇摩購物中心吉祥物ㄚ虎打扮成財神爺，每張售價200元，一共有3個頭獎200萬元，還有超過15萬個1,000元（含）以上的獎項，總中獎率35%，同時也加贈一個Yahoo奇摩購物中心購物紅包，包括指定單品9折、指定單品滿3,500元折200元、滿2,500元折200元，以及滿2,000元折100元等4種購物折價券，享受「現領現折」的網購優惠。

此外，同日上市的刮刮樂「2020向前行」，結合時下最夯的選舉話題，每張售價200元，特別規劃多達50個頭獎100萬元，總中獎率34.12%，提供民眾買刮刮樂挺公益、拚經濟的趣味新選擇，還有機會把100萬獎金刮回家。

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