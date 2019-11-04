土城鵝肉店縱火2死3傷！廚師「全身45%燒傷」開口都有困難　3惡煞判賠1092萬

▲土城鵝肉店縱火案燒死2人，3惡煞判賠1092萬餘元。（圖／記者吳銘峯攝）



記者林昱萱／新北報導

新北市土城區鵝肉店「鼎玉鉉」，2016年底遭蔡興旺、林家寶和黃煒杰等3人潑灑易燃油漆、香蕉水，引發大火，造成2死3傷。其中，林姓廚師因此造成全身45%的燒傷，連吃飯都有困難。對此，新北地院審理後，判蔡興旺等人應賠償1092萬餘元。

判決指出，鼎玉鉉因為負責人的三兒子與人有債務糾紛，債務人唆使蔡興旺（28歲）討債，蔡男因討債不成，就帶著林家寶與黃煒杰2人，前往潑漆錄影。但因為朝櫃台烹煮區直接潑灑，摻有松香水的油漆接觸到火源，瞬間引發大火，導致許姓老闆娘和張姓廚師死亡，另一名林姓廚師也有全身45％的二、三度灼傷，另外2人輕傷。

一審法院審理後，認定3人有殺人的不確定故意，因此將主謀蔡男重判無期徒刑，其餘2人分別判刑15年、13年，案件上訴二審後，蔡男被改判15年有期徒刑，另外2人也都減刑兩年，不過日前遭最高法院撤銷駁回更審。

另外，民事部分，其中一名受害者林姓廚師提出民事求償。法官認為，林姓廚師全身有45%燒傷，臉、頸部、手、胸，全身等多處都有2、3度的灼傷，就連張開嘴巴都有困難，也無法正常進食，還需長期穿著壓力衣，生活無法自理，因此判蔡興旺等人總共應賠償對方1092萬餘元。

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