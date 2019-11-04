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電子支付2020年目標拚到52%　顧立雄：有一定難度會努力

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會2015年喊出電子化支付占民間消費比重，於2020年目標要達到52%，不過到今年上半年為止，僅有41.3%。金管會主委顧立雄今（4）日表示，確實有一定的難度，不過會努力，同時也考慮電支電票合併條例，等到明年新會期再送件。

為因應虛實整合，金管會將整併電子支付與電子票證法制，未來不再分電支、電票，容許2個電支機構業者間互相轉帳，例如街口支付帳號可以轉帳給LINE Pay一卡通帳戶，同時紅利點數也可整合使用，透過「跨機構共用平台」，結合食衣住行育樂。

請繼續往下閱讀...

立委陳賴素美在財委會質詢時指出，金管會在2015年喊出電子化支付（非現金支付），希望占民間消費比重，在2020年底拚到52%，但到今年上半年為止，電子支付交易筆數達23.71億筆，金額達1.99兆元，電子支付化比率只有41.3%。

顧立雄對此表示，以現在電子支付比重來看，確實有一定的難度，不過會努力。

陳賴素美又問，金管會在今年推動電支和電票條例2合1，目前進度如何？顧立雄則說，原先預計11月送到行政院，但法制作業需要有一定時間，因此考量若現在將草案送到政院、大院，本會期又將提早結束，加上屆期不連續，因此思考是否要明年新會期再送件。

至於電支、電票2合1後，是否會出現大型業者壟斷市場，顧立雄認為，電支只是其中一部分，還有現金、信用卡，應不會造成壟斷；此外，現在電子帳戶發行實體店票、電票也在發展電支，若採分業監理，不符合發展趨勢，整合後會讓監管更合而為一，風險不會比現行增加。

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