4女輪流上！「粉紅收屍隊」傳鹹濕照　9旬翁狂嗑壯陽藥滿足女友

▲周翁曾同時結交2名女友，每月必須付出9萬元生活費。（圖／黃耀徵攝）

圖文／周刊王

新北市89歲周姓老翁15年前喪偶，2017年開始使用通訊軟體認識異性，先後結交4位陸籍女友，還曾同時與2女來往，每月要給女友9萬生活費，周翁更為滿足自己性慾而服用壯陽藥，其子阿國（化名）還在父親抽屜發現大量親密照片，女友們詐財的「賣力」程度也讓人咋舌。

「其實，爸爸談戀愛我也很開心。」阿國表示，母親在15年前病逝，自己雖與父親同住，但為支撐家庭生計，以及給爸爸每月約2萬元的孝親費，平時總忙得不可開交，下班回家時爸爸往往已經就寢，他知道父親孤單難受，不排斥爸爸有第二春，但父親的「桃花朵朵開」卻讓阿國驚訝。

因為阿國沒想到，周翁身邊的桃花竟是惡名在外的「粉紅收屍隊」。阿國透露，他在幫父親整理房間時，曾在抽屜中找到大量照片，部分是父親與其女友們的合照，還有多張拍攝女性胸部、下體的私密照，尺度鹹濕讓他咋舌，他曾就此詢問父親，周翁卻勃然大怒，表示這些都是「藝術」。

▲周翁收藏多張與女友照片，包括多張女性胸部、下體的私密照，尺度鹹濕讓人咋舌。（圖／讀者提供）

阿國更發現父親為「滿足」女友而服用壯陽藥，他曾勸心臟不好的周翁保重身體，爸爸大發雷霆，認為自己吃藥後「神清氣爽」，要兒子別管太多，反正女友會照顧他。

但阿國調查後認為，父親先後結交4位陸籍女友，這些女子全是有計畫的接觸父親，甚至不排除是組織性犯案。

據了解，目前陪在周翁身旁的梁女是第4任女友，但她與周翁的第3任女友「情同姊妹」，疑因第3任女友強勢跋扈，始終無法讓周翁點頭結婚，這才介紹梁女給周翁，2人還共同「服侍」周翁一段時間，想將周翁僅存的財產全部榨乾。

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