鬆綁國內企業在OBU開戶　顧立雄：為何要放手台商到星港呢？

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會研擬開放國內企業可以在OBU開戶，有利台商將台灣作為資金調度中心。金管會主委顧立雄今（4）日表示，OBU資金移動便利，但有8成都是台商客戶，過去須「繞道」在境外設一家公司，才能在OBU開戶，未來台商資金由本國銀行來管理，這是理所當然，「為何要放手讓他們到香港或新加坡呢？」

多位立委關注金管會擬開放國內企業在OBU（國際金融業務分行）開戶，金管會主委顧立雄指出，依照這樣趨勢發展，「大部分企業可以選擇將新台幣資金放在國內，把外幣放在境外，就會形成和新加坡ACU（亞洲通貨單位）一樣。」

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顧立雄表示，OBU條例埋有伏筆，根據第4條第2款規定，就沒有侷限在境外，若涉及授信和管理，外幣授信管理該如何做，維持匯率穩定，特別是台幣、外幣的轉換，這是央行care的。

顧立雄說，境內企業開放在OBU開戶有短中長期的目標，若以短期來說，在不修法的前提下，現行的OBU條例確實包含境內外，不過由於過去並沒有開放過，因此要與央行和財政部共同研商；若長期來看，可以採取幣別的方式，不分境內外客戶，結果造成外幣存放在OBU、台幣放在DBU，這個觀點也對，未來可以朝這個方向來努力。

至於立委關心此舉難吸引非台商資金回台，顧立雄坦言，現行OBU資金移動便利，且有8成都是台商客戶，過去台商都要「繞道」在境外設一家公司才能開戶，未來讓台商資金由本國銀行來管理，「為何要放手讓他們到香港或新加坡呢？」

顧立雄說，至少務實一點來看，將台商資金的錢，從香港作為很大的資金調度中心，大幅移回來也不是壞事。至於跨國資金是否能進一步吸引，他並沒有太大把握，至少可以讓台商的錢正大光明回到台灣，不需要繞道，尤其在天時地利人和的好時機下，境外公司也要實質交易，若稅負母國願意在台灣，相關外幣有一個OBU，是可以考量的方向，讓資金整個透明有什麼不好。

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