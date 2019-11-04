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貨櫃屍案越南警方再逮8嫌　人蛇急退「介紹費」給報案家庭

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▲▼越南安城縣，民眾為貨櫃冰屍受難者祈福。（圖／路透）

▲越南安城縣民眾為貨櫃冰屍受難者祈福。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

震驚全球的英國貨櫃冰屍案，日前警方改口稱「39名死者全是越南人」。越南警方以「組織與仲介他人逃往國外或在國外非法居留」罪名，逮捕了兩名嫌疑人士，3日又逮捕另外8名可疑人士，由於案件正在調查當中，未能公開嫌疑人的姓名。

根據民智報報導，中部義安省（Nghe An）公安廳廳長阮友球（Nguyen Huu Cau）表示，「我們與中央機構合作進行調查，為案件提供21名嫌疑人的DNA及指紋，以便進行檢查。」當局有必要認真思考事件的重要性，並吸取教訓，避免類似的事情再發生。

每年越南以官方的方式帶著10萬人到國外合法工作，但想到國外工作的民眾比10萬人還要多更多。「販運人口罪」是非常複雜的，涉及到許多跨國活動，這種「偷渡」的行為已經持續很長一段時間，但是法律的制裁和宣導仍然非常有限。

▲▼英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／路透）

▲冷凍貨櫃發現39具屍體震驚全球。（圖／路透）

截至今（4）日為止，共有21戶來自義安省（Nghe An）的家庭、10戶河靜省（Ha Tinh）的家庭以及其他省份的多戶人家，有親友前往英國之後失聯，向地方政府報案尋求協助。當地民眾表示，在發生冷凍貨櫃屍案後，嫌犯已經將非法偷渡的「介紹費」還給報案的家庭。

案件持續在調查當中，阮友求表示，「如果有證據顯示涉案嫌疑人有犯罪行為，將依法對其進行起訴並追究其刑事責任。」越南公安部與外交部已經動身前往英國協助調查，以查明死者身分。

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