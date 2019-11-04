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挖到石油發大財！「78萬人小國」飛來橫財　經濟成長率估狂飆86%

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▲蓋亞那有望靠石油「轉運」了。（翻攝自Visit Guyana臉書）

圖文／鏡週刊

南美洲唯一講英文的國家蓋亞那（Guyana），有78萬人口，與擁有全世界最大石油儲量的委內瑞拉毗鄰，於2015年發現石油，預計下個月開採石油，讓國際貨幣基金組織（IMF）相當樂觀地評估明年蓋亞那經濟成長率將達86%。

根據《彭博》報導，蓋亞那分別與委內瑞拉及巴西毗鄰，今年經濟成長率為4.4%，明年估計將達到86%，而國內生產總值也有望在5年內翻3倍，從40億美元增長到150億美元，都歸功於美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil Corp.）與赫斯公司、中國海洋石油有限公司合作開發，於2015年發現石油。

蓋亞那分別與委內瑞拉及巴西毗鄰。（翻攝Google map）

▲蓋亞那分別與委內瑞拉及巴西毗鄰。（翻攝Google map）

埃克森美孚表示，將於下個月開採石油，預估到2025年每天可生產75萬桶石油。不過，IMF也提出警告，由於蓋亞那經濟體較小，石油市場的波動會對蓋亞那經濟造成較大的影響。

蓋亞那財政部長Winston Jordan受訪時表示，從石油開採的特許權利金會用於興建從海岸線延伸到內陸的高速公路，以利於開採黃金、鑽石等礦藏。

而蓋亞那政府預估，2022年第二座海上油井開始生產後，每年利潤分享和特許使用費將從3億美元翻倍到6億美元，這些錢會用於國家建立的主權財富基金，以防止因油價波動造成國內經濟動盪，並為發展計畫提供資金。


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