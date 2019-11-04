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薩爾瓦多、委內瑞拉「互相驅逐外交官」　政權爭議掀外交風波

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▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉宣布驅逐薩爾瓦多外交官員，圖為委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

薩爾瓦多（El Salvador）2日宣布，承認委內瑞拉（Venezuela）的「現任總統瓜伊多」，因此驅逐馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的外交官員，要求大使48小時內出境離開。委國3日也決定驅離薩國外交大使團，做為回應。據了解，委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）於1月援引憲法，宣布擔任臨時總統，目前已經獲得五十多國支持，其中也包括美國。

委內瑞拉外交部3日聲明，將給予薩國外交官48小時的時間出境，文中強調，「薩爾瓦多政府正在為美國入侵委內瑞拉、封鎖當地經濟的策略注入氧氣，總統布格磊（Nayib Bukele）正式擔任美國外交政策籌碼的可悲角色。」

▲▼薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。（圖／路透）

▲薩爾瓦多宣布承認瓜伊多政權，圖為薩國總統布格磊（Nayib Bukele）。（圖／路透）

根據《路透社》，薩爾瓦多2日宣布，直到委內瑞拉遵循憲法，舉辦自由的選舉之前，都會「承認現任總統瓜伊多的合法性」，並將驅逐馬杜洛政權的使節，轉而接受代表瓜伊多（Juan Guaido）的外交官員。

瓜伊多在推特上感謝薩國總統布格磊，「對於委內瑞拉的事務給予強大支持，更加孤立馬杜洛的政權。」美國駐薩爾瓦多大使強生（Ronald Johnson）也表示，「薩爾瓦多在委內瑞拉危機中，站在正確的一方。」

BBC報導，馬杜洛涉嫌操作選舉，讓政敵逃離國家，無法參選，2018年成功連任，但卻飽受國際批評。他責怪美國實施制裁，導致國內惡性通貨膨脹（Hyperinflationary）、經濟崩潰，造成人道危機，更形容反對派領袖瓜伊多是「美國的魁儡」，想要透過政變奪權。

▲▼委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）宣布成為臨時總統，受到許多國家支持。（圖／達志影像／美聯社）

瓜伊多援引憲法，自行宣布擔任臨時總統，已經被超過50個西方國家承認。但馬杜洛也受到盟友俄羅斯、中國與古巴支持，目前仍然繼續掌權。雙方日前由加勒比海國家巴貝多（Barbados）、挪威居中協調，卻因馬杜洛譴責反對派支持美國制裁，談判陷入僵局至今。

根據聯合國（UN）數據，委內斯瑞拉正經歷有史以來最嚴重的經濟危機，3000萬國民當中有1/4人口需要人道援助，近年以來超過400萬人民選擇移民，離開家鄉。

►薩爾瓦多驅逐委內瑞拉外交官「限48小時離境」　美國力挺

 

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