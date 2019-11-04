又一世界遺產！白川鄉合掌村冒竄天大火　網友瘋PO網…現場影片曝光

▲合掌村發生火警，火勢吞沒木屋。（圖／翻攝自推特）

記者林瑩真／編譯

日本沖繩世界遺產「首里城」才慘遭祝融，另一個被稱為世界遺產的著名景點「合掌村」也在4日傳出火災。推特網友上傳照片，合掌村木屋被大火吞沒，濃煙更是竄天高，引起網友熱議。

綜合日媒報導，眾多網友在推特連連PO文指出，以「合掌村木屋」成為世界遺產的岐阜縣荻町地區白川鄉下午傳出火災，不僅火勢之大，吞沒整棟木屋，濃煙也竄升天際，景象恐怖。

▲合掌村火警黑煙竄天。（圖／翻攝自推特）

所幸，火勢在2時30分左右迅速被撲滅，沒有持續延燒，目前警方還在確認起火原因及合掌村木屋的損失狀況。不過網友仍留言「這太糟糕了吧」、「現場畫面看起來好恐怖」、「繼首里城後又一個世界遺產」。

事實上，白川鄉合掌村才剛在10月底進行一年一度的消防演練，為了避免全是木造的合掌村發生火災恐會大面積延燒的危險，只要火災警報器一響，全村的灑水器一律都要噴水，每一棟合掌村木屋都會被水柱覆蓋。

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