香港的資金來台？財長：台商資金回來　一部分含香港

▲台商想要回台的資金，已經有200多億元，其中也包含香港的資金。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（境外資金專法）自8月15日推動以來，已經有台商陸陸續續向國稅局申請、並且也有匯回的資金。國民黨立委羅明才問及，近期多少資金從香港回台？財政部長蘇建榮今（4）日回應，境外資金專法自8月15日上路，申請回台大約有200多億元，有一部分是香港資金想要回台。

立法院財政委員會今日邀集金管會、財政部、央行、公股銀行以及財金公司針對「QRcode 共通標準推動情況、金融資訊安全、智慧財產權保護」專案報告，並且進行答詢。

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國民黨立委羅明才今日問及，因為香港事件有許多資金都流向新加坡，但有沒有流入台灣；台灣到底有沒有機會成為世界第6大金融重鎮。

央行副總裁嚴宗大表示，目前還未有看到（香港的資金）單方面流入。針對提振台灣的金融發展，財政部長蘇建榮則表示，近期財政部推動境外資金匯回專法已經有200多億元的資金申請匯回，其中有一部分是從香港匯回。

根據財政部資料顯示，境外資金專法自8月15日上路以來，已經申請的件數有47案，共計申請金額為213億元，其中核准的案件有38件，核准資金157億元，其中已經匯回的資金達41億元，所收到的稅收達到3.2億元。

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