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打造健康友善工作環境　群創光電獲「2019年運動企業認證」

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▲打造健康友善工作環境　群創光電獲「2019年運動企業認證」。（圖／群創提供）

▲群創光電獲「2019年運動企業認證」。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創光電（3481）今（4）日宣布，獲運動企業認證，由教育部體育署頒發「2019年運動企業認證」，並由副總統陳建仁在典禮上公開授證，肯定群創重視員工身心平衡，致力打造友善的工作環境，落實企業社會責任。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，今年首次參加教育部體育署的「運動企業認證」即獲肯定，群創將持續推行多元運動措施與活動，致力營造健康友善職場。

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▲打造健康友善工作環境　群創光電獲「2019年運動企業認證」。（圖／群創提供）

▲群創光電董事長洪進揚。（圖／群創提供）

為鼓勵同仁動起來就健康，群創積極推動員工運動風氣及相關福利，在硬體方面提供同仁完善的運動場域，包括竹南廠群樂館及台南活力館的健身器材、游泳池等運動設施，在工作之餘可舒展身體。

群創表示，為提供同仁在工作之餘享有運動+休閒+交流的環境，群創鼓勵成立與參與社團活動，運動性質社團像是排球社、劍道社等社團，不僅是健身，還進一步舉辦比賽、講習等活動，更延伸與外部同好建立交流，讓運動帶動生活充滿正能量。

同時，為了號召大家愈動愈健康，群創為員工舉辦一系列多樣化「開心運動」活動，包括運動季、南北交流賽、運動講座等，運動季由高階主管帶領開幕及參與，展現對於員工健康的重視與關心，運動講座邀請體適能專家們主講，提供員工多面向的健身運動資訊。

▲打造健康友善工作環境　群創光電獲「2019年運動企業認證」。（圖／群創提供）

▲群創光電獲「2019年運動企業認證」。（圖／群創提供）

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