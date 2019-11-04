全台唯一！基金組成尋找「富裕國家」　鎖定中東海灣國高CP值債券

▲ 沙烏地阿拉伯。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

全球政經環境變動加劇、負利率債券規模越滾越大，債券投資人面臨資產價格波動、收益縮水的雙重考驗，「投資好債」成為當前共識。第一金投信率先採用IMF獨有的NFA評分機制，挑選富裕國家；再依據價值投資法，找出富裕國家中的高CP值債券。

第一金全球富裕國家債券基金擬任經理人黃子祐表示，NFA（國外淨資產）機制由IMF（國際貨幣基金組織）提出，用來衡量一國的富裕程度。而以NFA除以GDP（國內生產總值）計算出評估的指標，可以進一步了解，當面臨國際資金大舉抽離時，抵抗風險能力高低。

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數據指出，就全球109個主要國家中，NFA/GDP為正值的富裕國共31個，平均數值達106%，遠高於負債國的-54%。其中，又以油元資產龐大的中東海灣國，包括：科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達、沙烏地阿拉伯等，數值都超過140%，擠身全球前10大。

黃子祐表示，觀察近10年，全球富裕國的國外淨資產從10兆美元倍增到18.2兆美元，反觀負債國淨債務從-11.6兆美元擴大到-18.8兆美元，債務越滾越大。因為有雄厚的財富做保障，富裕國的國家信評，平均落在A+，遠勝負債國的BB+。

除了債信品質好之外，黃子祐指出，富裕國債市平均收益水準約3%，與負債國差異不大。整體而言，採用NFA機制能剔除高風險國家，大幅降低違約風險，並篩選出高CP值的債券，幫助投資人防護、收息同步到位。

黃子祐強調，第一金投信即將發行的全球富裕國家債券基金，至少7成配置在NFA機制與價值評估模型精選出的富裕國家債券，並聚焦在各國政府、國營企業發行的主權、類主權債，合計占8成，藉此兼顧收益價值與資產品質。

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