鑿穿邊境圍牆只要3000！毒梟「一把電鋸」挖洞走私　川普：牆很容易修好

▲毒梟輕易鑿開美墨邊境圍牆。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普選前承諾,將會在美墨邊境蓋高牆,讓非法移民無法進入美國。不過當地媒體踢爆,這堵高牆成效有限,甚至有犯罪集團利用簡易的「往復鋸」,就能輕易的在牆上鑿開一個洞,繼續運送毒品。結果川普竟不以為意,直接表示,「我們的牆很堅固,但事實上你可以鑿穿任何東西,重要的是,這道牆非常容易修。」

《華盛頓郵報》3日報導指出,來自墨西哥的毒品走私集團,曾經多次利用隨處可見、價格不到100美元(約台幣3000元)的「往復鋸」(Reciprocating saw),直接在邊境圍牆上鑿開大洞,繼續運送毒品,甚至是直接讓人通過。川普再白宮前接受訪問時則表示,沒有什麼東西是無法鑿穿的,「我們確實有很堅固的圍牆,但老實說,不論它有多強大,鑿穿它是一回事,但我們之所以這樣設計,就是因為它很容易修復。」

▲川普親自視察圍牆。(圖/達志影像/美聯社)



邊境執法官員也說,不管用什麼物理措施對抗,這些打算進入美國的人,都會想盡辦法克服它,「這是一場貓抓老鼠的遊戲。」1邊境保護局發言人萊雅斯(Matthew Leas)向CNN表示,毒梟集團會利用各種方法破壞圍牆,「不論是舊的防護措施,還是新蓋的高牆,這些毒梟都會想辦法克服。」

除了鑿穿牆壁外,常見的做法還有先利用「酸」來融化混凝土後,再利用工具鑿洞,或者是更直接一點,找來超級長的梯子直接翻進美國。官員透露,這些毒梟集團從「偷渡」收取高額費用,在911事件之前,從墨西哥偷渡至美國的金額約為每人1000美元,現在的費用大概是4倍,巨大的利潤讓這些毒梟會想盡辦法破壞圍牆。

CNN訪問到一位匿名官員表示,不應該把注意力都放在建造圍牆上,因為美國的移民問題遠比這個複雜的多,「我們需要用對付恐怖主義的態度來面對移民問題,從更廣更全面的政策來考量,並非把希望寄託在這道高牆上。」

President Trump on report parts of border wall have been sawed through: "I hadn't heard that. We have a very powerful wall, but no matter how powerful, you can cut through anything." pic.twitter.com/3hYxrrytk2