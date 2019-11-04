鑿穿邊境圍牆只要3000！毒梟「一把電鋸」挖洞走私　川普：牆很容易修好

▲毒梟輕易鑿開美墨邊境圍牆。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普選前承諾，將會在美墨邊境蓋高牆，讓非法移民無法進入美國。不過當地媒體踢爆，這堵高牆成效有限，甚至有犯罪集團利用簡易的「往復鋸」，就能輕易的在牆上鑿開一個洞，繼續運送毒品。結果川普竟不以為意，直接表示，「我們的牆很堅固，但事實上你可以鑿穿任何東西，重要的是，這道牆非常容易修。」

《華盛頓郵報》3日報導指出，來自墨西哥的毒品走私集團，曾經多次利用隨處可見、價格不到100美元（約台幣3000元）的「往復鋸」（Reciprocating saw），直接在邊境圍牆上鑿開大洞，繼續運送毒品，甚至是直接讓人通過。川普再白宮前接受訪問時則表示，沒有什麼東西是無法鑿穿的，「我們確實有很堅固的圍牆，但老實說，不論它有多強大，鑿穿它是一回事，但我們之所以這樣設計，就是因為它很容易修復。」

▲川普親自視察圍牆。（圖／達志影像／美聯社）



邊境執法官員也說，不管用什麼物理措施對抗，這些打算進入美國的人，都會想盡辦法克服它，「這是一場貓抓老鼠的遊戲。」１邊境保護局發言人萊雅斯（Matthew Leas）向CNN表示，毒梟集團會利用各種方法破壞圍牆，「不論是舊的防護措施，還是新蓋的高牆，這些毒梟都會想辦法克服。」

除了鑿穿牆壁外，常見的做法還有先利用「酸」來融化混凝土後，再利用工具鑿洞，或者是更直接一點，找來超級長的梯子直接翻進美國。官員透露，這些毒梟集團從「偷渡」收取高額費用，在911事件之前，從墨西哥偷渡至美國的金額約為每人1000美元，現在的費用大概是4倍，巨大的利潤讓這些毒梟會想盡辦法破壞圍牆。

CNN訪問到一位匿名官員表示，不應該把注意力都放在建造圍牆上，因為美國的移民問題遠比這個複雜的多，「我們需要用對付恐怖主義的態度來面對移民問題，從更廣更全面的政策來考量，並非把希望寄託在這道高牆上。」

President Trump on report parts of border wall have been sawed through: "I hadn't heard that. We have a very powerful wall, but no matter how powerful, you can cut through anything." pic.twitter.com/3hYxrrytk2 — The Hill (@thehill) November 3, 2019

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