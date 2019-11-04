暴風雨席捲法國　14萬人斷電成受災戶

▲法國路樹遭狂風吹倒。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者洪旻延／綜合報導

法國遭受「艾蜜莉」（Amelie）暴風雨侵襲，大西洋海岸遭受每小時160公里的狂風襲擊，造成許多地區停電，14萬人成受災戶。由於樹木倒塌和洪水氾濫，部分鐵路和道路被迫封閉。

2019年秋季的第一場風暴席捲法國大西洋沿岸，強風破壞了電線，吹倒樹木和建築物，成千上萬戶遭斷電，影響14萬人。電力供應商Enedis表示，已動員1700名技術人員進行搶修，盼能盡快恢復電力。

最快風速出現在波爾多（Bordeaux）每小時超過163公里。

▲法國各地受狂風豪雨侵襲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法國氣象局（Meteo France）對17個地區進行了預警，以防持續強風和大雨可能導致洪水氾濫。在大西洋沿岸地區，由於倒下的樹木和電線數量眾多，導致數十列火車被取消或延誤。

法國東南部也遭受強風和大雨的襲擊。尼斯市的緊急服務部門在一小時內處理了30個緊急求救電話，大多是因為房屋和車輛被水淹沒。

據法新社報導，西南部有6人受輕傷，主要是因為被強風吹落的樹枝造成。目前暫無有關此風災的死亡案例，不過在尼斯（Nice）南部發生山崩後，有一名70歲婦女被通報失蹤，救難人員在山崩處進行地面搜索，仍在積極搜救中。

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