群光電能第3季營收獲利雙創新高　前3季獲利賺贏去年全年

▲群光電能。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



群光電能（6412）今（4）日舉行法人說明會，公布2019年第3季合併財報，第3季合併營業額達新台幣99.94億元，較去年同期成長11.1%，稅後淨利為新台幣6.68億元，較去年大增107.8%，營收、獲利雙雙改寫歷史新高。

群電今年第3季合併營業額達新台幣99.94億元，年增11.1%；合併毛利提升至新台幣17.76億元，年成長為28.2%；合併營業淨利達新台幣8.50億元，年增42.7%；稅後淨利為新台幣6.68億元，較去年大增107.8%；每股稅後純益則為新台幣1.75元，年成長105.9%，單季獲利賺贏上半年總和。



群電今年前3季營收、獲利同樣締造歷史新猷，累計前3季合併營業額達新台幣255.32億元，年增11.4%；合併毛利41.48億元，年成長29.5%；營業淨利為16.77億元，年成長77%；稅後淨利則為新台幣13.32億元，年成長76.4%，每股稅後純益累計達新台幣3.49元，年增 75.4%。



群光電能今日也公布10月份自結合併營收達35.34億元，年增率約9.4%，再創歷史新高；自今年1月起，公司月營收已連續10個月刷新同期歷史新高，自7月起，單月營收更是連續4個月創下歷史新高；累計今年前10月自結合併營收達290.62億元，年成長約11.1%。



群光電能總經理曾國華表示，第3季在旺季效應帶動下，PC相關、雲端智能、消費性電子電源產品三大產品線營收均呈現雙位數年成長，再加上群光電能致力於產品組合及成本結構的優化，驅動公司在本季寫下毛利率、營業淨利率、以及淨利率「三率三升」的好成績，累計前三季獲利更是已經超越去年全年2.72元的表現，今年獲利確定可重返成長軌道。



曾國華表示，第4季開始電源產業逐漸步入淡季，再加上Intel CPU缺貨的問題干擾，整體電源產業難免呈現季節性效應，不過公司並未在淡季呈現鬆懈，目前正積極爭取明年新單，並全力衝刺各項高值化的產品，尤其是布局已久的CRPS（Common Redundant Power Supply）伺服器電源預期在明年開始挹注業績，可望為公司開啟新一波的成長動能。

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