台股續創29年新高有一定支撐力道　顧立雄點出後續看5大關鍵點

▲台股今天多頭氣勢強，指數一舉衝破1萬1550點，續創29年來新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股今（4）日大漲逾百點，一舉衝破1萬1550點關卡，指數續創29年來新高。金管會主委顧立雄對此指出，台股應「戒慎以對」，不過中美貿易戰帶來的轉單效應，帶給上市櫃營收會是持平或成長，基本面值得來關注。整體來看，基本面還是要看未來，仍有諸多不確定性因素，以及經濟成長率的表現，特別是明年。

台股今天飛越1萬1550點關卡，收盤大漲157.32點，以11,556.85點作收，續創29年新高。金管會主委顧立雄受訪時表示，股市還是要看基本面，從主計總處公布的第3季經濟成長率為2.91%，高於原先預估的2.4%，接下來還要看第4季表現，特別是中美貿易談判下，產生的轉單效應，帶給上市櫃公司營收是否持續持平或成長，值得大家來關注。

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除了中美貿易戰問題之外，美國經濟數據表現、英國大選脫歐、香港反送中事件等議題，總體經濟表現要持續關注後續發展，顧立雄指出，台灣經濟表現好不好，要跟世界經濟成長來比較，若全球經濟不好，台灣不可能獨強。

不過，顧立雄強調，台灣正在轉骨其實是很重要，這是一個打底的時候，經濟永遠都有一個循環，若明年經濟成長表現不好，但台灣相對穩健，台股就有一定的支撐力道，重點是在過去產業大量外移，造成產業空洞化，透過這波一定程度改善，就能為台灣打底，也能帶動就業市場、民間投資、薪資提高，才是最為重要的。

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