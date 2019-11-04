命案卷宗飄神祕香水味　檢察官神感應驗屍破「張鶴齡殺妻女案」

圖、文／鏡週刊

雖然有檢察官號稱有通靈能力，但有的檢察官雖然沒有靈異體質，卻遇上科學無法解釋的現象，例如遭判無期徒刑定讞的男子張鶴齡，13年前用乙醚迷昏妻女後殺害，過程中還用手機即時傳送「殺人實況」的聲音給情婦聽，手段至為凶殘，起訴他的檢察官林宏松當初在偵辦時，不知何故從一大堆案卷中聞到陣陣香水味，直覺死者應該不是自殺，解剖後，果然在死者體內驗出有乙醚成分。

後來林宏松率警員重回命案現場勘驗，一進門就感到寒風陣陣，檢警回家後還連拉3天肚子，當他訊問此案到半夜，清晨回家補眠時，突然聽到有女子喊叫：「起床！」當他驚醒後，刑事局就來電告知「凶嫌已承認殺人！」

擁有美國史丹福大學電機工程博士的台大前校長李嗣涔，進行20多年的特異功能研究，他在1998年出版《人身極機密：人體X檔案》、2000出版《難以置信：科學家探尋神秘信息場》以及2004年的《難以置信II：尋訪諸神的網站》，去年又出版《靈界的科學》，引起迴響。

李嗣涔認為人類所處的時空之外，有所謂的「信息場」存在，意即俗稱的「靈界」，這些超自然現象，也可解釋神佛存在。

不過，辦案講求證據，檢警查案難免遇上瓶頸，求神問卜只能做為參考；法網恢恢，疏而不漏，冥冥中自有定數，切勿心存僥倖犯罪。



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