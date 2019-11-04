台泥號召百人參與太魯閣馬拉松　賽後原路返回清道

▲ 太魯閣馬拉松開跑。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

2019年太魯閣馬拉松今（4）日登場，台泥企業團號召海內外共111名員工共襄盛舉，並攜手雲朗觀光集團發起「淨跑勇士」活動，邀請百位選手跑回終點站之後，再次返回第一水站，共同清理這座被譽為「一生必跑一次的最美賽道」，以具體行動實現「自己的垃圾自己清」宣言。

台泥表示，在花蓮縣秀林鄉和平村深耕20年，於和平工業區首創水泥廠、火力發電廠與港口三合一的循環經濟模式，每年吸引許多國內外專家學者前來取經。今年更表達願意協助花蓮縣處理日益嚴重的垃圾圍城問題，透過「水泥窯協同處理垃圾」的核心技術，扮演好「城市淨化器」角色，協助社會解決廢棄物。

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台泥指出，馬拉松活動總會吸引大批民眾熱情參與，但賽事結束後往往會看到賽道上留有紙杯、塑膠瓶、塑膠袋的蹤跡，對環境影響甚鉅。尤其以國際級景觀聞名的太魯閣馬拉松為花蓮縣最受矚目賽事，台泥表示，身為花蓮的一份子，不僅要熱情響應，更期盼被跑者們朝聖過的太魯閣依然保持美麗。

▲ 台泥與雲朗號召跑者原路返回清道。（圖／台泥提供）

因此，台泥今年首度嘗試與雲朗觀光集團共同發起「淨跑勇士」活動，招募愛地球的跑者於賽事結束後，返回賽道進行清理工作，百位名額在開放報名後不到一天便全數額滿，台泥企業團由總經理帶領近50名員工參與，活動除路跑活動產生的紙杯之外，更自主協助居民清理垃圾，沿途也獲得當地居民讚賞。

台泥員工黃品鈞表示，「跑完12K之後再去淨跑，身體雖然很疲憊，但是心靈很愉悅，尤其是能替大自然貢獻一份心力的感覺很好。」來自台泥港安廠、也是第一次來到台灣的徐玉志也說，「公司同仁一起在路跑後參與『自己的垃圾自己收』的活動特別有意義，經過這次辛苦的彎著腰撿垃圾，將來自己也會注意以後不要亂丟垃圾。」

台泥今年也在賽道終點設立拍照區，並以水火土三字組合自創新字 字(音「妥」)，呼籲跑者「妥善循環，跑出未來」，共同關注地球生態、循環永續之議題。

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