鴻海波段新高！市值破1.2兆元　郭台銘10月來財產增加202億元

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（4）日開高走高，盤中最高來到88.7元，漲幅4.6%，創下近半年來波段新高，市值突破1兆2296億元，統計10月來鴻海股價漲幅逾20%，以最大股東暨創辦人郭台銘持股133萬7938張計算，個人持股市值達1186億元，而10月以來個人財產更是大增202億元。

台股續創新高，權值股鴻海同樣開高走高，並隨著iPhone 11熱銷，外資已經連續15個交易日買超鴻海累計達28萬5178張，累計整個10月外資法人買超鴻海達23萬1861張，統計10月來鴻海股價漲幅逾20%，法人更看好鴻海旺季效應可望延續到11月。

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鴻海今日持續走高，盤中最高來到88.7元，漲幅4.6%，創下近半年來波段新高，若以減資後股本1386.3億元估算，市值突破1兆2296億元，再以創辦人郭台銘持股133萬7,938張計算，個人持股市值達1186億元，而10月以來個人財產更是大增202億元。

展望今年第4季，法人指出，蘋果iPhone 11新機出貨力道強勁，再加上歐美聖誕銷售旺季的挹注，鴻海可望持續受惠旺季效應拉抬，預估今年營運高峰將會落在第4季，單季業績可望再創新高，接下來鴻海預計11月13日召開法說會，市場關注第3季財報業績。

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